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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

سرپرست مرکز فوریت‌های پزشکی گلستان:

۲۰ آمبولانس به ناوگان خدمات فوریت‌های پزشکی گلستان اضافه شد

۲۰ آمبولانس به ناوگان خدمات فوریت‌های پزشکی گلستان اضافه شد

گرگان- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان از اضافه شدن ۲۰ آمبولانس جدید به ناوگان خدمات فوریت‌های پزشکی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا کمال غریبی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح بسیج سلامت نوروزی که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: از حدود دو ماه قبل توانستیم آمادگی کامل خود را در رابطه با طرح بسیج سلامت نوروزی، با برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی به طور جامع و کامل اعلام کنیم.

وی افزود: در طرح بسیج سلامت نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین ۹۵ تمام حوزه‌های پیش بیمارستانی، بیمارستانی، بخش‌های خصوصی، تمام داروخانه‌های خصوصی و شبانه‌روزی و بیمارستان‌ها آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان خدمات فوریت‌های پزشکی گلستان باهدف تشدید نظارت‌ها برای خدمت‌گزاری بهتر به مردم استان گلستان توزیع شده است و تلاش می‌کنیم در ایام عید بیمارستان‌ها را به خوبی پشتیبانی کنیم.

کمال غریبی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ کلینیک شبانه‌روزی در استان، گفت: با نبود آمبولانس در کلینیک ها بار پیش بیمارستان‌ها زیاد شده و به همین دلیل نیاز است این مراکز مجهز به آمبولانس شوند.

۴۷ پایگاه فعال ویژه چهارشنبه سوری در گرگان

وی از آمادگی ۱۳۰ نیروی اورژانس برای چهارشنبه آخر سال خبر داد و اظهار کرد: ۲۵ بیمارستان در سطح استان گلستان آماده پذیرش حادثه دیدگان احتمالی چهارشنبه آخر سال را دارند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان افزود: ۴۷ پایگاه فعال در استان شامل ۱۹ پایگاه شهری و ۲۷ پایگاه جاده‌ای برای مراسم چهارشنبه‌ آخر سال در حالت آماده باش قرار دارند.

کد مطلب 3932440

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