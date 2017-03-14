به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمال غریبی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح بسیج سلامت نوروزی که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: از حدود دو ماه قبل توانستیم آمادگی کامل خود را در رابطه با طرح بسیج سلامت نوروزی، با برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی به طور جامع و کامل اعلام کنیم.
وی افزود: در طرح بسیج سلامت نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین ۹۵ تمام حوزههای پیش بیمارستانی، بیمارستانی، بخشهای خصوصی، تمام داروخانههای خصوصی و شبانهروزی و بیمارستانها آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گلستان گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان خدمات فوریتهای پزشکی گلستان باهدف تشدید نظارتها برای خدمتگزاری بهتر به مردم استان گلستان توزیع شده است و تلاش میکنیم در ایام عید بیمارستانها را به خوبی پشتیبانی کنیم.
کمال غریبی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ کلینیک شبانهروزی در استان، گفت: با نبود آمبولانس در کلینیک ها بار پیش بیمارستانها زیاد شده و به همین دلیل نیاز است این مراکز مجهز به آمبولانس شوند.
۴۷ پایگاه فعال ویژه چهارشنبه سوری در گرگان
وی از آمادگی ۱۳۰ نیروی اورژانس برای چهارشنبه آخر سال خبر داد و اظهار کرد: ۲۵ بیمارستان در سطح استان گلستان آماده پذیرش حادثه دیدگان احتمالی چهارشنبه آخر سال را دارند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گلستان افزود: ۴۷ پایگاه فعال در استان شامل ۱۹ پایگاه شهری و ۲۷ پایگاه جادهای برای مراسم چهارشنبه آخر سال در حالت آماده باش قرار دارند.
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