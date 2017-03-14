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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

معاون شهردار تهران از دو تحول ترافیکی پایتخت خبر داد:

انجام تست گرم خط ۷ مترو/ ورود ۵۹ واگن جدید به ناوگان ریلی

انجام تست گرم خط ۷ مترو/ ورود ۵۹ واگن جدید به ناوگان ریلی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ۲ تحول ترافیکی پایتخت همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و در آستانه سال نو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی  از ۲ تحول ترافیکی پایتخت همزمان با ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و در آستانه سال نو خبر داد و گفت: اولین اتفاق مربوط به تست گرم خط ۷ مترو با حضور شهردار محترم تهران در بخش میانی این خط حد فاصل ایستگاه میدان محمدیه تا ایستگاه شهید نواب صفوی است.

وی افزود: خط ۷ مترو، عمیق ترین خط متروی تهران است که از زیر تمام خطوط مترو رد می شود و به طول ۳۰ کیلومتر و با ۲۲ ایستگاه از جنوب شرق تهران در محدوده ورزشگاه تختی آغاز می شود و به میدان بوستان در سعادت آباد در شمال غرب می رسد.

معاون شهردار تهران  با اشاره به این که همزمان با انجام تست گرم خط ۷ مترو، دومین اتفاق مربوط به بهره برداری از ۵۹ دستگاه واگن جدید مترو است که در کارخانه واگن سازی متروی تهران و از سوی صنعتگران داخلی ساخته شده اند، خاطرنشان کرد: با ورود این واگن های جدید به تعداد حداقل ۸ رام قطار مترو، روزانه ۲۰۰ هزار سفر به ظرفیت ناوگان ریلی تهران اضافه می شود.

گفتنی است آغاز به کار واگن های جدید مترو بعد از انجام تست گرم خط ۷ مترو، طی مراسم ویژه ای صبح چهارشنبه ۲۵ اسفند در محل کارخانه واگن سازی متروی تهران برگزار می شود.  

کد مطلب 3932456
نورا حسینی

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