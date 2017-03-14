طرح های ویژه هلال احمر خوزستان در نوروز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده به مدت ۲۰ شبانه روز طرح های بسیاری را خاص ایام نوروز تدارک و اجرایی می کنیم.

وی افزود: در حوزه امداد و نجات استقرار ۳۸ پست ثابت و موقت در مسیرهای مختلف ورودی و خروجی استان، مناطق پرتردد کاروان های راهیان نور و معابر پرخطر، ۱۸ پست ثابت امداد و نجات جاده ای، ساحلی و هوایی، ۲۰ پست موقت امداد و نجات جاده ای، حضور ۳۴۰ نیروی عملیاتی امدادگر و نجاتگر در طرح، ۴۲ آمبولانس، ۱۶خودروی نجات، ۳۸ خودرو پشتیبانی و ۶ موتور سیکلت آمبولانس و یک قایق شناور و یک فروند بالگرد را انجام داده ایم.

وی عنوان کرد: در حوزه طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در حوزه جوانان استقرار ۳۹ پست ثابت و سیار در مسیرهای مختلف ورودی و خروجی استان، مناطق پرتردد کاروان های راهیان نور و معابر شلوغ، ۳۲ پست ثابت ایمنی و سلامت مسافران نوروزی (حضور سه عضو جوان در پست ها به صورت شبانه روزی)، هفت پست سیار با عنوان سحاب، ۲۴ فضای دوستدار کودک، ۳۲ خیمه نماز و همچنین ۲۰ ایستگاه سلامت را داریم. به صورت کلی یک هزار عضو جوان جمعیت هلال احمر خوزستان در این طرح مشارکت می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به اینکه کمپین ملی (نه به تصادفات) برای سال دوم اجرا می شود، خبر داد: اجرای طرح ملی بهبود رفتارهای ترافیکی موسوم به «بهرفت» نیز یکی از فعالیت های ویژه است که طی آن برنامه های فرهنگی، ورزشی، تفریحی، معنوی و مسابقات اجرایی می شوند.

خدادادی بیان کرد: طرح سحاب (سامانه حرکت های امدادی و بشردوستانه) سازمان جوانان هلال احمر در مناطق تفریحی و پر مسافر دایر است. در این طرح اعضای سازمان جوانان هلال احمر به صورت پیاده و یا با دوچرخه خدمات فرهنگی و امدادی متنوعی به مسافران ارائه می دهند.

وی ادامه داد: همچنین این تیم ها با گشت زنی در مکان های پرتجمع سعی در ایمن سازی مکان های پرخطر نیز دارند و به آسیب دیدگان در پارک ها، تصادفات و مواردی که امکان ارائه خدمات کمک های اولیه موجود بوده کمک رسانی و وارد عمل می شوند. اعضای طرح سحاب با حضور در مراکز گردشگری، پارک ها و مناطق پر مسافر بروشور، کتابچه و اقلام فرهنگی متنوعی را در اختیار مسافران قرار می دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان اضافه کرد: در فضای دوستدار کودک که محیط مورد نیاز فعالیت هنری کودکان آماده سازی شده، کودکان و نوجوانان با حضور در این فضا اقدام به کشیدن نقاشی با موضوعات ایمنی در سفر، سلامتی در مسافرت ها، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی می کنند. همچنین در این محیط، کودکان و نوجوانان به بازی های کودکانه می پردازند. یکی از اهداف اصلی ایجاد این فضا، مهیاکردن لحظاتی برای استراحت والدین و به ویژه رانندگان است.

خدادادی در ارتباط با کمپین نه به تصادفات جاده‌ای گفت: محوری‌ترین برنامه سازمان جوانان هلال احمر در نوروز سال آینده همین طرح است. مهمترین هدف از اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، فرهنگ‌سازی برای رانندگی است که با راه‌اندازی کمپین ملی نه به تصادفات جاده‌ای تحقق این هدف مهم، امکان‌پذیر می شود. نهضت آگاه‌سازی رانندگان نسبت به خطرات پیش روی آنها در سفر با حضور جوانان جمعیت هلال احمر محقق شدنی است.

وی افزود: طرح بهبود رفتارهای ترافیکی موسوم به بهرفت با تشکیل کمپین نه به تصادفات جاده ای در نوروز سال گذشته جوانان هلال احمری حرکت بزرگی انجام دادند و با گوشزد کردن عوامل تصادفات، مردم را حساس و ابعاد کار تا جایی پیش رفت که اقشار مختلف جامعه و مسئولان با این طرح همراه شدند. طرح «بهرفت» با هدف طراحی الگویی علمی برای کاهش تصادفات تدوین شده است تا با توجه به ساختار کانونی سازمان جوانان، افراد را آموزش دهیم و شاهد تغییر رفتارهای آنان باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اعلام اجرای طرح داوطلب یار امداد و نجات و نیابت در حوزه داوطلبان یادآور شد: اجرای طرح داوطلب یار امداد و نجات با استقبال پزشکان و متخصصان داوطلب به خدمت صادقانه و بی منت، توسط جمعیت هلال احمر خوزستان اجرا می شود.

خدادادی عنوان کرد: ویزیت رایگان و ارائه دارو در پست های سه گاه آبادان، خرمشهر و اندیمشک، ترویج فرهنگ داوطلب محوری و بهره گیری از ظرفیت های مشارکت پذیری متخصصان در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه و همچنین اجرای طرح نیابت در استان از دیگر برنامه های هلال احمر خوزستان در ایام نوروز است.

وی در پایان اظهار کرد: داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان در سراسر استان در قالب طرح نیابت به دیدار خانواده معظم شهدا وجانبازان، معلولان جسمی و حرکتی و سالمندان رفته و فارغ از سن، سمت و رتبه اجتماعی خود با پوشیدن لباس داوطلبی جمعیت هلال احمر به همدلی، مراقبت و پرستاری از آنها پرداخته و هرجا که نیاز بود، آشپزی و انجام امور شخصی و محوله از سوی آنها را نیز برعهده گرفتند. در این طرح داوطلبان هلال احمر به نیابت فرزند (فرزند نداشته یا فرزندی که والدین خود را رها کرده) به سالمندان بیمار یا افرادی که نیاز به کمک دارند، یاری می رسانند.