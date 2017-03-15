مددجویان کمیته امداد استان سمنان ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر چهارشنبه در آئین امضاء تفاهم نامه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل در شاهرود ضمن اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات در برخی سرفصل ها توانست به کمیته امداد استان کمک کند تا در مقوله توانمند سازی خانواده های تحت پوشش گام های مثبتی بردارد، ابراز داشت: کاهش افراد تحت پوشش نشان می دهد که این افراد توانمندی اقتصادی معقولی را پیدا کرده و امروز برای خود درآمدی دارند.

وی افزود: در سال ۹۴، تعداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد ۱۰هزار و ۳۰۰خانوار بود که در سال جاری با کاهش ۱۰درصدی به ۹هزار خانواده تقلیل یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین گفت: برای نخستین بار در سال۹۵، تعداد افراد خارج شده از طرح های کمیته امداد به واسطه استقلال مالی و توانمندی، از تعداد افرادی که تحت پوشش این نهاد در آمدند، بیشتر شده که این نشان دهنده آن است که اجرای سیاست های توانمند سازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در جامعه توانسته اثرگذار باشد.

رضوی بیان داشت: در سالجاری تقریبا ۱۵۰هزار نفر از پوشش کمیته امداد درسطح کشور خارج و تنها ۷۵هزار نفر به آن وارد شده اند که این امر نشان دهنده کار هدفمند و برنامه ریزی شده در این نهاد و همراهی تمام ارگان های ذی ربط با مسائل اقتصادی مانند بانک ها در ارائه تسهیلات اشتغال زایی است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل کاهش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در استان سمنان استعداد سنجی است که در تمام استان به صورت خانه به خانه صورت گرفته است، گفت: تمام همکاران ما با بررسی شرایط خانوادگی، جسمانی، درسی و ... برای هر فرد شغلی را که متناسب با توانمندی اوست را پیشنهاد و وی را به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی معرفی کرده اند که در سال۹۵ بالغ بر یک هزار خانوار به این شکل توانمند سازی شده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین از تشکیل کمیته تبلیغ و ترویج زکات با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خبر داد و گفت: این کمیته می تواند با بهره گیری از ظرفیت های خوب سازمان تبلیغات اسلامی به خصوص مبلغان و هیئت های مذهبی که بزرگترین شبکه های تبلیغی کشور را تشکیل می دهند، مرج فرهنگ زکات باشد.

رضوی بیان داشت: امروز ما نیازمند این هستیم که برکات زکات را به مردم بشناسانیم و این امر واجب را در بین آحاد مردم ترویج دهیم لذا روحانیان و شبکه تبلیغی می توانند در این راه یاری رسان کمیته امداد باشند.