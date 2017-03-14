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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

در بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه های در حال احداث مطرح شد؛

بهره‌برداری از پروژه کمربندی غربی کرمانشاه قبل از سال ۹۶

بهره‌برداری از پروژه کمربندی غربی کرمانشاه قبل از سال ۹۶

کرمانشاه- در بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه های در حال احداث از افتتاح کمربندی غربی کرمانشاه قبل از سال ۹۶ خبر داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز سه شنبه در ادامه بازدیدهای خود از پروژه های استان، از پروژه کمربندی غربی کرمانشاه نیز بازدید کرد.

الیاس سلیمانی، نماینده  شرکت ساخت و توسعه زیربنا در کرمانشاه در این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت: پروژه کمربندی غربی ۹۳ درصد پیشرفت داشته است و قبل از سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: ۲۳ کیلومتر از این پروژه بزرگراه ۴ خطه است که با ۲ تقاطع غیر هم سطح و ۲ پل رودخانه ای بزرگ بر روی رودخانه قره سو و رازآور احداث می شود.

نماینده  شرکت ساخت و توسعه زیربنا در کرمانشاه  هزینه شده در این پروژه را تا کنون ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

در ادامه این بازدیدها  فاز دوم هتل آپارتمان کوروش نیز در منطقه گلریزان در کرمانشاه و توسط استاندار کرمانشاه افتتاح شد.

فاز اول این هتل آپارتمان شهریور ۹۳ آغاز شده است و هم اکنون فاز دوم آن به بهره برداری رسید.

این هتل آپارتمان دارای ۵ طبقه و ۲۸ اتاق و امکانات استخر و رستوران است. اقامت برای عموم در این هتل آپارتمان آزاد است و ارگانها  نهادها با معرفی نامه می توانند از این مکان برای اجرا برنامه ها بهره مند شوند.

کد مطلب 3932468

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