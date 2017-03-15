ابراهیم لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش مرکزی رزن شامل ۴۲ روستای دارای سکنه است، گفت: از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رزن ۳۹ روستا دارای شورا و ۳۷ روستا دارای دهیاری فعال است.

بخشدار مرکزی شهرستان رزن اظهار داشت: بخش مرکزی رزن دارای جمعیت ۳۵ هزار و ۳۰۴ نفری است که ۶۱ و نیم درصد آن را جمعیت روستایی و ۳۸ و نیم درصد را جمعیت شهری تشکیل می دهند.

وی یکی از اهداف مهم بخشداری در راستای اهداف دولت را توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت به منظور کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: مهمترین عاملی که مانع از مهاجرت می شود اشتغالزایی است که در راستای ایجاد اشتغال شهرستان اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

ابراهیم لشگری افزود: با اقدامات استانداری و فرمانداری شهرستان رزن، احداث ۲ واحد کارخانه تولید بخاری کم مصرف و کارخانه تولید لامپ های ال ای دی صورت گرفته است.

وی تدوین برنامه شاخص مدیریت منابع آب را از دیگر اقدامات در خصوص کاهش مهاجرت عنوان کرد و یادآور شد: از اقدامات دیگر بخشداری جذب اعتبارات برای ایجاد مشاغل روستایی بوده که در این خصوص یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون تسهیلات به ۲۹ کارگاه اعطا شده و طی پرداخت این تسهیلات برای ۸۷ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

بخشدار مرکزی رزن عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان اعتبار برای کمک به مرمت مساجد جذب شد.

وی وجود تعداد کثیری از کارگاه های تولید موزاییک، کیف دوزی و همچنین قاب سازی در روستای گرمک را از جمله توانمندی های روستاییان بخش مرکزی برشمرد که اشتغال قابل توجهی را در شهرستان در پی داشته است و از راه اندازی مجتمع پرورش بلدرچین در روستای یوشانلو خبر داد.

بخشدار مرکزی رزن یادآور شد: با همکاری بنیاد مسکن شهرستان رزن اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آسفالت ریزی معابر روستایی طی سالجاری هزینه شده است.

بخشدار مرکزی درن افزود: بخشداری مرکزی در صدد است با تامین اعتبار و تعویض کامل خط انتقال آب که حدود ۷ کیلومتر است مشکل تامین آب شرب روستاها را به طور کامل برطرف کند

وی از تعویض شبکه آب شرب ۳ روستای بخش مرکزی طی سالجاری خبر داد و گفت: تعویض شبکه آب شرب روستاهای فارسجین، دورنیان و هریان در دستور کار قرار داشت که به طور کامل انجام شد.