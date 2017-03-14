۳ بالگرد به ناوگان امدادهوایی هلال احمر خراسان رضوی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی احمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در ساختمان هلال احمر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ایام نوروز برای جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به ویژه کلان‌شهر مشهد همه ساله اوج فعالیت‌ها می باشد. نوروز ۹۶، افزایش ۸ درصدی زائران خارجی و ۳۰ درصدی زائران خارجی را داشته‌ایم و مجموعاً حضور بیش از شش میلیون زائر داخلی و خارجی در این ایام را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: تمامی دستگاه ها برای خدمت رسانی برای زائران امام هشتم (ع) آماده بوده و استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس و معاون هماهنگی امور زائران استانداری به‌عنوان جانشین ستاد خدمات سفر استان فعال می باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه دانشگاه‌های ۶ گانه علوم پزشکی، آتش‌نشانی‌ها، پلیس راه، راهداری، اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال احمر اعضای کمیته ایمنی و امداد سفر استان فعال هستند، ادامه داد: برنامه‌های طرح نوروزی این نهاد امدادی در ایام نوروز ۶۵ پایگاه در ۲۲ شعبه با ۴۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۴ دستگاه خودروی کمک‌دار، یک دستگاه بالگرد، ۲۷۴ نیروی نجاتگر ، ۱۸۴ نفر نیروی امدادگر و ۸۸ نفر پرسنل اداری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به‌صورت شبانه‌روز فعال هستند.

وی اضافه کرد: یکی از طرح های مهم سازمان جوانان جمعیت هلال احمر طرح امداد و نجات وظیفه اسکان اولیه در راه ماندگان می باشد و طرح ملی ایمنی و سلامت هم در جهت اجرای کمپین سفر ایمن و سالم و نه به تصادفات جاده‌ای اجرا می‌شود. همچنین ۱۹ خیمه نماز، ۱۲ تیم سحاب، همکاری هزار نیروی داوطلب افتخاری و ۱۰۰ ایستگاه سلامت از دیگر اقدامات طرح نوروزی است.

احمدی با اشاره به طرح های شاخص نوروزی گفت: طرح توزیع بسته‌های حمایتی و پوشاک با مشارکت داوطلبان را داریم که از ۲۲ بهمن‌ماه آغاز شده و تا شب عید ادامه دارد و بیش از هزار بسته اهدایی در آستانه سال نو به نیازمندان اهدا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پرستاران داوطلب در مشهد، قوچان، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و گناباد را داریم و ۱۲۰۰ آمبولانس در ۶ دانشگاه علوم پزشکی استان خدمت می‌کنند، تصریح کرد: طرح دیگری که در حال اجرا می باشد طرح خادم و خانواده است که به مدت پنج سال ادامه می‌یابد و در این ۱۵ بخش افزایش ایمنی، آگاهی و مهارت به هزاران خانواده ارائه می‌شود که متوسط هر سال ۲۰ هزار خانواده است. میانگین شاخص ایمنی در برابر حادثه در استان ۹.۸ درصد است و می‌خواهیم که این عدد را به ۳۰ درصد برسانیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه طرح نوروزی با حضور استاندار خراسان‌رضوی در ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۵ اجرا می‌شود، بیان کرد: با همکاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مشکل بودجه‌ای تاحدودی حل و نیازهای انبارها تامین شد و با مصوبه مجلس در بودجه ۹۶ بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی به تصویب رسید و کمک ۵۰۰ میلیاردی از ماده ۱۲ را داشتیم و سهم خراسان رضوی از این بودجه ۵۱ میلیارد تومان است.

وی افزود: هم اکنون ۲۳ فروند بالگرد در استان فعال است و تا چند روز آینده ۳ بالگرد برای خدمت رسانی بیشتر اضافه می‌شود تا امدادرسانی هوایی را با ۲۶ بالگرد داشته باشیم، هرچند که نیازمان تامین ۴۰ بالگرد است.

احمدی با بیان اینکه پیش بینی می شود حوادث ناشی از جهارشنبه آخر سال نسبت به گذشته کاهش چشمگیری خواهد داشت، گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان‌رضوی در شب چهارشنبه آخر سال در حالت آماده‌باش هستند و امیدواریم که در آستانه سال نو شاهد حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم.