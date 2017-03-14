کواکبیان: روحانی گزینه نهایی اصلاح طلبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شنیدهام برخی اعلام کردهاند که فراکسیون امید در انتخابات سال بعد از آقای روحانی حمایت میکند در حالی که تا این لحظه مجمع عمومی، شورای مرکزی و هیأت رئیسه این فراکسیون جلسهای در ارتباط با ریاست جمهوری نداشتند و هر چند که ممکن است که در نهایت به این جمعبندی برسیم اما تا این لحظه مجمع عمومی تشکیل نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در این باره صحبت کردیم و قرار شد که پس از تعطیلات نوروزی حتماً نشستی از سوی مجمع عمومی برگزار شود و درباره انتخابات نظر دهد.
کواکبیان گفت: نکته دیگر درباره اینکه میگویند گزینه نهایی اصلاحطلبان آقای روحانی است میخواهم بگویم که چنین چیزی نیست چون اولاً که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تا به حال هیچ نشستی درباره انتخابات نداشته است.
عضو فراکسیون امید مجلس افزود: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از احزاب اصلاحطلب و شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان متشکل از اشخاص است که ما آنها را به رسمیت نشناختهایم و گفتهایم که شورای هماهنگی باید درباره کاندیدای نهایی اصلاحطلبان نظر دهند که این شورا هم تاکنون هیچ نظری نداده است و بعداً در مورد آن صحبت میکنیم.
وی افزود: علاوه بر این حتی اگر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم نظر دهد، ما ۵۰ حزب اصلاحطلب خارج از شورا داریم از این رو نباید بگویم گزینه اصلاحطلبان را شورای هماهنگی شورای اصلاحات تعیین میکند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصلاحطلبی یک گفتمان است و مطالبات و حساب و کتابی دارد، خاطرنشان کرد: هر کسی نمیتواند بگوید ما گزینه نهایی اصلاحطلبان را برای انتخابات ریاستجمهوری تعیین کردهایم.
کواکبیان درباره مراجعه خبرنگاران به وی و این پرسش که آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد یا نه؟ گفت: کنگره حزب مردمسالاری مصوب کرد که من وارد عرصه انتخابات بشوم و شورای مرکزی حزب بر این امر اصرار دارد اما بنده به آنها گفتهام در حال رایزنی با بزرگان هستم و احتمالا ۱۵ فروردین کنفرانس مطبوعاتی خواهم گذاشت و موضوع قطعی مشخص خواهد شد از این رو فعلا اینکه حضورم در انتخابات قطعی است یا نه را تکذیب میکنم چرا که فعلا در حال مشورت و رایزنی هستم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان درباره مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران درباره آنچه «املاک نجومی» خوانده میشود، گفت: با این کار آقای لاریجانی عملاً حمایت خود را از آقای قالیباف نشان داد.
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