مهدیشهر ظرفیت اسکان ۱۵۰۰ نفر مسافر را در ایام نوروز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، همایون جورابلو اظهار داشت: آموزش و پرورش با ظرفیت ۸۰۰ نفر شب و سایر دستگاههای اجرایی و شهرداری‌ها و ... با ظرفیت پذیرش بیش از ۴۸۰ نفر شب، آماده پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی هستند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش و اسکان مسافران در واحدهای تحت پوشش این اداره ۲۲۰ نفر است، تصریح کرد: دو هتل مهدیشهر ظرفیت پذیرش ۱۲۰ نفر شب را داشته و دو خانه مسافر نیز امکان اسکان ۲۰ نفر را فراهم می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مهدیشهر با اشاره به اینکه اقامتگاه‌های بوم گردی این شهرستان نیز ظرفیت پذیرش ۸۰ نفر شب را دارند، افزود: با راه اندازی یک اقامتگاه بوم گردی، تعداد اقامتگاه های بوم گردی مهدیشهر به ۱۴ اقامتگاه افزایش یافته است.

جورابلو با بیان اینکه اقامتگاه های بوم‌گردی به دلیل هزینه مناسب، ارائه خدمات سنتی و ... نقش موثری در افزایش اسکان مسافران دارند، تصریح کرد: ظرفیت اقامتگاهی که اخیرا افتتاح شد ۱۰ نفر در هر شب را دارد که با بازسازی خانه ای سنتی با قدمت ۹۰ سال راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: این اقامتگاه اولین ساختمان پست و تلگراف شهمیرزاد بوده که به عنوان اقامتگاه بوم گردی خدمات ارائه می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مهدیشهر با یادآوری اینکه مهدیشهر در ۱۶ کیلومتری شمال سمنان قرار دارد، گفت: شهر زیبا و خنک شهمیرزاد از جمله شهرهای مهدیشهر است، علاوه بر آثار تاریخی، طبیعت بکر و آب و هوای منحصر به فرد این مناطق از جمله جاذبه های قابل توجه مسافران و گردشگران است.

سابقه تاریخی مهدیشهر به پیش از اسلام و حتی زمان سلسله‌های پیشدادی می‌رسد. در شاهنامه فردوسی از سنگسر(مهدیشهر کنونی) سخن رفته است.

ملاده، پرور، رودبارک، غار دربند، چاشم، شیرقلعه، کافر قلعه، بزرگترین باغ گردوی جهان و ... از جمله جاذبه‌های شهرستان مهدیشهر محسوب می‌شود.