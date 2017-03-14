توزیع هدیه های نوروزی آستان قدس بین نیازمندان خراسان جنوبی

حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه سال نو هدیه های ویژه ای از سوی آستان قدس رضوی در مناطق محروم استان توزیع می شود.

وی با اشاره به توزیع ۲۰۰ سبد کالا بین خانواده های محروم مرزی و شهرستان های استان، بیان کرد: این سبدها شامل برنج، روغن و حبوبات به ارزش ۱۵۰ هزار تومان است.

سرپرست دفتر آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی همچنین از توزیع ۱۰۰ کارت هدیه خبر داد و گفت: این کارت ها همراه با بسته های نبات و نمک بین بیماران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توزیع می شود.

سلم آبادی همچنین به هدایای ویژه استان قدس برای دانش آموزان مناطق محروم استان اشاره کرد و افزود: این هدایا شامل ۱۰ هزار جفت کفش، ۶۵۰ شلوار تک و یک هزار و ۵۰۰ دست مانتو، یک هزار و ۱۳۹ کت و شلوار خواهد بود.

وی با بیان اینکه توزیع سبدهای کالا و کارت های هدیه از دو روز قبل آغاز شده است، افزود: از امروز نیز توزیع هدایا بین دانش آموزان آغاز شده است.