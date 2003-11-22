برگزاري مسابقات كشتي قهرماني كشور و ليگ برتر با قوانين جديد

به گزارش خبرنگار "مهر"، در رقابتهاي ليگ برتر كشتي ايران و مسابقات قهرماني كشتي آزاد كشور، قوانين جديد كه توسط فدراسيون جهاني كشتي اعلام شده است به مورد اجرا در خواهد آمد.

بر اساس قوانين جديد فيلا كه فعلا به صورت آزمايشي اعمال خواهد شد داور مسابقه كشتي مي تواند در هنگام اجراي قانون سينه به سينه از دستان خود براي كنترل كشتي گيران استفاده كند.

در قوانين جديد فدراسيون جهاني كشتي ، كشتي گيران بايد دو پاي خود را بر روي دو سر خط موازي كه در دايره وسط تشك كشتي رسم مي شود بگذارند تا امكان تخلف كشتي گيران و يا تمرد آنان كاهش يابد.

كميته داوران فدراسيون كشتي كشورمان نيز قصد دارد با توجه به مشكلات زيادي كه در اجراي قانون سينه به سينه در ميان كشتي گيران ايراني وجود دارد ، قوانين جديد كشتي را كه توسط فيلا اعلام شده است ، به اجرا بگذارد تا بلكه مشكل كشتي گيران ايراني در اجراي قانون سينه به سينه به حداقل برسد.