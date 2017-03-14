توزیع میوه شب عید در بازار همدان ۲۶ اسفندماه آغاز می شود

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنجشنبه هفته جاری توزیع میوه تنظیم بازار با نرخ دولتی در همدان آغاز می شود، افزود: میوه تنظیم بازار شامل سیب و پرتقال است که با توجه به تصمیم کمیته راهبری استان با قیمت مناسب به بازار عرضه می شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از عرضه محصول سیب و پرتقال به بازار، تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده است، افزود: تامین میوه مورد نیاز بازار مد نظر دولت نیست بلکه عرضه میوه در ایام پایانی سال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت انجام می شود.

وی ادامه داد: در تامین میوه طرح تنظیم بازار با توجه به سهمیه کشوری استان مشکلی وجود ندارد و میوه سیب و پرتقال در سردخانه های استان برای اجرای کامل طرح موجود است.

وی با اشاره به اینکه قیمت میوه در طرح تنظیم بازار با قیمت میوه در بازار تفاوت چشم گیری ندارد، افزود: قیمت محصول سیب و پرتقال روز پنجشنبه همزمان با آغاز توزیع توسط کمیته راهبری طرح که استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمانها در آن عضویت دارند تصویب شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.