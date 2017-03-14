  1. استانها
  2. همدان
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان:

توزیع میوه شب عید در بازار همدان ۲۶ اسفندماه آغاز می شود

توزیع میوه شب عید در بازار همدان ۲۶ اسفندماه آغاز می شود

همدان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: توزیع میوه شب عید در بازار همدان ۲۶ اسفندماه آغاز می شود.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنجشنبه هفته جاری توزیع میوه تنظیم بازار با نرخ دولتی در همدان آغاز می شود، افزود: میوه تنظیم بازار شامل سیب و پرتقال است که با توجه به تصمیم کمیته راهبری استان با قیمت مناسب به بازار عرضه می شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از عرضه محصول سیب و پرتقال به بازار،   تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده است، افزود: تامین میوه مورد نیاز بازار مد نظر دولت نیست بلکه عرضه میوه در ایام پایانی سال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت انجام می شود.

وی ادامه داد: در تامین میوه طرح تنظیم بازار با توجه به سهمیه کشوری استان مشکلی وجود ندارد و میوه سیب و پرتقال در سردخانه های استان برای اجرای کامل طرح موجود است.

وی با اشاره به اینکه قیمت میوه در طرح تنظیم بازار با قیمت میوه در بازار تفاوت چشم گیری ندارد، افزود: قیمت محصول سیب و پرتقال روز پنجشنبه همزمان با آغاز توزیع توسط کمیته راهبری طرح که استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمانها در آن عضویت دارند تصویب شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 3932500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه