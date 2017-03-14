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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

اعلام ظرفیت اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران

اعلام ظرفیت اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تربیت مدرس ظرفیت اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران را ۴۰۰ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت الاسلام فلاح رفیع گفت: طبق سنوات گذشته برنامه اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران در دانشگاه تربیت مدرس با شرکت ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه های استان تهران و دانشجویان و کارمندان دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود که ثبت نام  از ابتدای اسفند ماه بوده است.

وی افزود: برنامه‌های سال ۹۶ بسیار متنوع و پربار و معنوی خواهد بود به همین منظور از حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و حجت الاسلام پناهیان برای حضور در جمع معتکفین دانشگاه تربیت مدرس دعوت کردیم که به ایراد سخنرانی و بیان نکات معنوی اخلاقی بپردازند.

مسئول نهاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشجویان دیگر دانشگاه ها را نمی توانیم برای پذیرش در دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کنیم چراکه دانشگاهیان و کارمندان خود دانشگاه نیز با اساتید حاضر در مراسم حضور پیدا خواهند کرد و ظرفیت مسجد دانشگاه بسیار محدود است و گنجایش پذیرش بیش از۴۰۰ نفر را نخواهیم داشت.

حجت الاسلام فلاح رفیع یادآور شد: فقط اساتید هیات علمی ابتدا در الویت ما قرار دارند و اگر ظرفیت پر نشده باشد محدودیتی برای دیگران نخواهیم داشت و حق التدریس و دیگر اساتید دانشگاه های تهران نیز می توانند در بین معتکفین دانشگاه تربیت مدرس حضور داشته باشند.

گفتنی است اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاهی استان تهران می توانند با مراجعه به سایت nahad.modares.ac.ir  ثبت نام کنند.

کد مطلب 3932502
زهرا سیفی

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