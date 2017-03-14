اعلام ظرفیت اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت الاسلام فلاح رفیع گفت: طبق سنوات گذشته برنامه اعتکاف اساتید دانشگاه های تهران در دانشگاه تربیت مدرس با شرکت ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه های استان تهران و دانشجویان و کارمندان دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود که ثبت نام از ابتدای اسفند ماه بوده است.

وی افزود: برنامه‌های سال ۹۶ بسیار متنوع و پربار و معنوی خواهد بود به همین منظور از حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و حجت الاسلام پناهیان برای حضور در جمع معتکفین دانشگاه تربیت مدرس دعوت کردیم که به ایراد سخنرانی و بیان نکات معنوی اخلاقی بپردازند.

مسئول نهاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشجویان دیگر دانشگاه ها را نمی توانیم برای پذیرش در دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کنیم چراکه دانشگاهیان و کارمندان خود دانشگاه نیز با اساتید حاضر در مراسم حضور پیدا خواهند کرد و ظرفیت مسجد دانشگاه بسیار محدود است و گنجایش پذیرش بیش از۴۰۰ نفر را نخواهیم داشت.

حجت الاسلام فلاح رفیع یادآور شد: فقط اساتید هیات علمی ابتدا در الویت ما قرار دارند و اگر ظرفیت پر نشده باشد محدودیتی برای دیگران نخواهیم داشت و حق التدریس و دیگر اساتید دانشگاه های تهران نیز می توانند در بین معتکفین دانشگاه تربیت مدرس حضور داشته باشند.

گفتنی است اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاهی استان تهران می توانند با مراجعه به سایت nahad.modares.ac.ir ثبت نام کنند.