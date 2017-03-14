اردوغان: هلند ۸ هزار بوسنیایی را قتل عام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی گفت ما هلند را از کشتار آنها در سربرنیتسای بوسنی و هرزگوین می شناسیم.



وی با حمله به هلند گفت: ما می دانیم که چگونه ۸ هزار بوسنیایی مظلوم را به قتل عام کردند.

تنش ها میان هلند با ترکیه نیز از آنجا آغاز شد که آمستردام اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه متعاقب تنش ها میان آنکارا و آمستردام؛ دو روز پیش دولت هلند را «باقی مانده های نازی ها و فاشیست ها» توصیف کرده بود.

رئیس جمهور ترکیه که در اجتماع هواداران خود در استانبول سخنرانی می کرد؛ گفته بود: وزیر خارجه ما را از پروازش منع کنید؛ اشکالی ندارد، ولی از هم اکنون به بَعد ببینید پروازهای شما چگونه در ترکیه فرود خواهد آمد.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.

صبح روز شنبه هفته جاری نیز شهردار شهر روتردام اعلام کرد که چاوش اوغلو اجازه ندارد تا در سفر به این شهر در تجمع اتباع ترکیه شرکت کند.

در همین راستا ۴ تجمع اتباع ترکیه در اتریش و یک مورد تجمع در سوئیس هم لغو شده اند. شهرهای مختلف اروپایی در حالی قصد جلوگیری از برگزاری این تجمعات را دارند که در هفته گذشته، ممانعت آلمان از برگزاری تجمعات مشابهی موجب بروز تنش هایی بزرگ میان آنکارا و برلین شده بود.