شمار شوراهای مازندران کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی ظهر سه شنبه در نشست مشترک ستاد انتخابا ت مازندران و هیات نظارت بر انتخابات مازندران با اشاره به این که رای مردم حق الناس و صیانت از آن تکلیف شرعی و قانونی است، گفت: ناظران و مجریان انتخابات در سایه همکاری و تعامل می توانند انتخاباتی سالم و قانومند را برگزار کنند و انسان های متعهد و شایسته باید به گونه ای عمل کنند که کارشان ماندگار و منشا اثر باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان، با اشاره به این که همه دست اندرکاران امر انتخابات آموزش های لازم را گذرانده اند، خاطرنشان کرد: ۹۹ درصد از شرکت کنندگان در آزمون انتخابات، نمره قبولی را کسب کرده اند و برای یک درصد دیگر مجریان انتخابات این آزمون مجددا برگزار می شود.

معاون استاندار با بیان این که تداوم آموزش ها، ضریب خطا را کاهش می دهد، به برگزاری مانور آماده سازی کلیه کاربران سامانه جامع انتخابات اشاره کرد.

وی با اشاره به این که با توجه به قانون جدید، تعداد شوراهای مازندران کاهش می یابد، یاد آور شد: از فردا ۲۵ اسفند، انتخاب هیات های اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز می شود.

یونسی با اشاره به این سلامت و امنیت انتخابات یک اصل مهم است، ابراز نمود: انتخابات شکوهمند، عزت آفرین و در کمال سلامت و امنیت است که موجب رضایت مندی مردم می شود.

رئیس ستاد انتخابات مازندران از بکارگیری ۱۳ هزار نفر برای تامین امنیت انتخابات در استان خبر داد و عنوان کرد: همسان سازی هیاتهایی اجرایی دو انتخابات یکی از راهبردهای ماست.