به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب قم، مهدی کاهه در گردهمایی ائمه جماعات منطقه نیروگاه و امامزاده ابراهیم(ع) که در مسجد حضرت ابوالفضل برگزار شد، اظهار داشت: به‌طور خلاصه منظور از آسیب‌های اجتماعی هرگونه رفتاری است که مطابق با فرهنگ دینی، اسلامی و آموزه‌های اخلاقی ما نباشد

وی افزود: آسیب اجتماعی رفتار ناهنجار است و در واقع دین مهم‌ترین ملاک تشخیص رفتار هنجار از ناهنجار است.

دادستان قم با بیان اینکه متأسفانه آسیب‌های اجتماعی امروزه در دو فضای مجازی و حقیقی وجود دارد، بیان کرد: فضای مجازی علاوه بر آسیب‌های خاص خود، زمینه‌ساز آسیب‌های حقیقی نیز شده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده است، خاطرنشان کرد: در مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، مهم‌ترین راه تقویت فرهنگ، آشنایی جوانان با فرهنگ دینی، اسلامی و آموزه‌های اخلاقی است.

کاهه ادامه داد: معتقدیم کانون اصلی امور سیاسی و فرهنگی از زمان پیامبر اکرم(ص) مساجد بودند و یکی از رئوس موفقیت جبهه‌ اسلام، مساجد هستند که می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشند.

وی افزود: یکی از اهداف مساجد برگزاری نماز جماعت و کارکرد دیگر آن‌ها، شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

دادستان عمومی وانقلاب قم با بیان اینکه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ابتدا باید آن‌ها را بشناسیم، تأکید کرد: از فرصت اعتماد مردم و به‌خصوص جوانان به ائمه مساجد، باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به نقش روحانیون در تحکیم رابطه برادری و همچنین تعمیق عقلانیت مبتنی بر معنویت، می‌توانیم شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم، خطاب به ائمه جماعات گفت:چون معیار آسیب اجتماعی دین است، پس مقابله با آن نیز به‌ وسیله دین انجام می‌گیرد.

کاهه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، ابراز داشت: امنیت، عدالت و آسایش سه امر ضروری در زندگی مردم است. امنیت گسترده و یکپارچه است و موارد مهمی همچون امنیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، جسمی و سیاسی را در برمی‌گیرد.

وی افزود: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که در تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی موفق بوده‌ایم که در حوزه‌های دیگر نیز موفق بوده باشیم. بنابراین باید به تمام ابعاد امنیت به‌صورت یکپارچه توجه شود، چون ابعاد مختلف آن بر یکدیگر مؤثرند.

دادستان قم در پایان با بیان اینکه مبنای اصلی به دست آوردن امنیت اخلاقی، ارتقای فرهنگ دینی جامعه است، گفت: می‌توان ادعا کرد که مبنای اصلی به دست آمدن امنیت اقتصادی نیز فرهنگ دینی است؛ در واقع ارتقای فرهنگ و اعتقادات مذهبی، زیربنای تمام امنیت‌هاست.