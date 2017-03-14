پژو ۲۰۰۸ روی خط تولید ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکو پرس، تجهیز خطوط تولید محصولات ایکاپ پس از امضای قرار داد ایران خودرو و پژو آغاز و بر اساس برنامه زمان بندی شده، نخستین محصول ۲۰۰۸ نیز در اسفند ماه تولید شد.

این خط تولید با سرمایه گذاری شرکت ایکاپ راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه آن نیز بیش از۳۰هزار دستگاه است. شرکت تام ایران خودرو پروژه خط بدنه پژو ۲۰۰۸ را در یک مناقصه بین‌المللی با حضور برخی شرکت‌های چینی و اروپایی برنده شد و تجهیز خطوط توسط شرکت تام گامی در جهت استفاده از دانش و توانمندی های داخلی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است، شرکت ایکاپ با سرمایه گذاری مستقیم و مساوی دو گروه ایران خودرو و پژوسیتروئن ایجاد شده تا برخی محصولات جدید خودروساز فرانسوی را در ایران تولید و به بازارهای منطقه نیز صادر کند