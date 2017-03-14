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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

پژو ۲۰۰۸ روی خط تولید ایران خودرو

پژو ۲۰۰۸ روی خط تولید ایران خودرو

با تجهیز خطوط پژو ۲۰۰۸، تولید این محصول در شرکت ایران خودرو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکو پرس، تجهیز خطوط تولید محصولات ایکاپ پس از امضای قرار داد ایران خودرو و پژو آغاز و بر اساس برنامه زمان بندی شده، نخستین محصول ۲۰۰۸ نیز در اسفند ماه تولید شد.

 این خط تولید با سرمایه گذاری شرکت ایکاپ راه اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه آن نیز بیش از۳۰هزار دستگاه است. شرکت تام ایران خودرو پروژه خط بدنه پژو ۲۰۰۸ را در یک مناقصه بین‌المللی با حضور برخی شرکت‌های چینی و اروپایی برنده شد و تجهیز خطوط توسط شرکت تام گامی در جهت استفاده از دانش و توانمندی های داخلی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است، شرکت ایکاپ با سرمایه گذاری مستقیم و مساوی دو گروه ایران خودرو و پژوسیتروئن ایجاد شده تا برخی محصولات جدید خودروساز فرانسوی را در ایران تولید و به بازارهای منطقه نیز صادر کند

کد مطلب 3932534

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