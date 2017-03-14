محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ از دیرباز نماد مقاومت ملی ایران اسلامی بوده و خارگ مقاوم در تمامی عرصه‌ها نشان داده است که می تواند نقش موثر و تاثیرگذار هم در اقتصاد کشور و هم از لحاظ استراتیژیک داشته باشد.

وی افزود : هم اکنون جزیره خارگ افتخار میزبانی از زائران راهیان نور دریایی را دارد که روزانه شاهد حضور ۲۴۰ زائر در جزیره ایثار و مقاومت خارگ هستیم که با شایستگی از آنها استقبال و پذیرایی می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: به دلیل محدودیت فضا و مکان در جزیره خارگ برنامه ویژه و مدون توسط متولیان راهیان نور صورت گرفته که به جذابیت حضور زائرین در جزیره خارگ افزوده است که می توان به نمایشگاه مستند در یک بیمارستان زیر زمینی که زمان جنگ در جزیره خارگ به یادگار مانده اشاره کرد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه زبان گویای مقاومت اهالی شریف وارتش و سپاه قهرمان و پرسنل ایثارگر نفت، در زمان دفاع مقدس است.

رضایی با اشاره به اقدامت صورت گرفته برای ارتقای سطح کیفیت برگزاری اردو راهیان نور دریایی در جزیره خارگ خاطرنشان کرد : باید تشکر ویژه از تمامی نهادها و سازمان‌های درگیر در برگزاری این همایش باشکوه صورت پذیرد و برگزاری مطلوب این همایش نشان از همدلی و همزبانی مسئولین در جزیره خارگ است.