جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان مهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان مهرستان ظهر امروز با حضور اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار مهرستان در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از مسافران نوروزی اظهار داشت: با برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات مناسب تلاش می شود که به نحو شایسته ای از میهمانان نوروزی استقبال شود.

وی افزود: کلیه دستگاه های عضو این ستاد در امور مختلف اعم از خدمات جاده ای، بهداشت و سلامت، اسکان و امنیت با ھماھنگی با این ستاد موظف هستند تا در راستای ارائه خدمات به مسافران اوقات خوشی را برای هموطنان به ارمغان بیاورند.

رشید پارسائی بیان داشت: در راستای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مهرستان می توان با شناساندن و معرفی جاذبه های گردشگری این شهرستان در ایام نوروز زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.

همچنین سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهرستان نیز در این جلسه گفت: کوه بیرک، جنگل پدگان، غارها، گیشتک، سنگ نگاره ها و ۲۰ اثر تاریخی دیگر از جمله جاذبه های تفریحی و گردشگری شهرستان مهرستان است.

وی افزود: : نصب بنر، توزیع بروشور، برپایی سیاه چادر و نمایشگاه صنایع دستی در ورودی شهر از جمله برنامه های ایام نوروز است.

ابراهیم محمدی خاطر نشان کرد: کلیه مدارس سطح شهرستان برای اسکان مسافران و گردشگران نوروزی در شهر مهرستان در نظر گرفته شده است.

شهردار مهرستان هم در این جلسه اظهار داشت: در راستای وظایف شهرداری و برای رفاه حال مسافران نوروزی اقدامات لازم انجام شده است.

منصور ناروئی نصرتی گفت: تلاش ما بر این است که امسال با کیفیت بهتر و بیشتر آمادگی لازم برای مسافران و گردشگران نوروزی را داشته باشیم.

وی یادآور شد: قلعه تاریخی مهرستان بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد که نیازمند مرمت، بازسازی و همچنین تهیه شناسنامه است که امیدواریم مسئولان ذیربط به این موضوع توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان مهرستان در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد و مسیر تردد بسیاری از مسافران نورزوی است، خاطر نشان کرد: یک تیزر تبلیغاتی جهت معرفی این شهرستان با همکاری گروه مشاوران جوان شهرداری آماده شده که در این ایام در اختیار عموم مردم قرار می دهیم.