به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نشریه فوربز در گزارشی نوشت:رسوایی ریاست جمهوری کره جنوبی و ماجرا صندوق ۱MDB مالزی، مشخص کرد که بسیاری از کشورها قادر به جلوگیری از لکه های فساد نیستند. اما مشکل در سراسر این قاره در چه حدی است؟

سازمان شفافیت بین المللی یک بررسی طولانی ۱۸ ماه انجام داده است که نشان می دهد کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. در این بررسی با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۱۶ کشور در مناطق و سرزمین ها در آسیا و اقیانوسیه صحبت شده است. نتیجه این بررسی مشخص کرد که بیش از یک نفر از هر ۴ نفر برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت کرده است.

در حالی که به نظر می رسد این آمار مربوط به کل منطقه باشد، اما باید گفت که در برخی کشورها آمار رشوه سرسام آور است و پیشنهاد فساد و رشوه ریشه در زندگی روزمره افراد دارد.

در این گزارش ۵ کشور آسیایی که بیشترین فساد اداری و اقتصادی با نرخ رشوه داشته اند براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) آورده شده است.

۱- میانمار: نرخ رشوه: ۴۰ درصد

با وجود قانون ضدفساد در سال ۲۰۱۳، حدود نیمی از پاسخ دهندگان معتقد بودند که بیشتر یا کل پلیس فاسد است، ۴۰ درصد هم معتقد هستند قوه قضاییه فاسد است. اما همه چیز حداقل ممکن است در نگاه مردم بهتر شود. کمتر از یک چهارم پاسخ دهندگان باور دارند که فساد در سال گذشته افزایش یافته است.

۴.پاکستان: نرخ رشوه: ۴۰ درصد

در پاکستان حدود سه چهارم از پاسخ دهندگان گفته اند بیشتر یا همه پلیس فاسد است. از هر ۱۰ نفری که به پلیس یا دادگاه مراجعه می کند، ۷ نفر مجبور به پرداخت رشوه شده اند. متاسفانه مردم پاکستان احساس نمی کنند که چیزی بتواند تغییر کند. تنها یک سوم از آنها فکر می کنند که مردم می توانند تغییرات ایجاد کنند.

۳.تایلند: نرخ رشوه: ۴۱ درصد

تایلند برای اتهام به فساد در تمام سطح تلاش می کند. حزب نظامی حاکم فعلی برای سخت تر کردن قانون مبارزه با فساد سال ۲۰۱۵ عمل می کند. اما مردم تایلند خوش بین هستند. فقط ۱۴ درصد احساس می کنند که فساد در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است. تقریبا ۷۲ درصد فکر می کنند که دولت در مواجهه مبارزه با فساد نسبتا و یا خیلی خوب عمل کرده است.

۲.ویتنام: نرخ رشوه: ۶۵ درصد

ویتنام با یک فساد بومی دیده می شود. از تمام ۱۶ کشور مورد بررسی، مردم ویتنام (و مالزی) در مورد وضعیت کشور خود منفی بودند. حدود ۶۰ درصد پاسخ دهندگان احساس می کنند دولت در انجام وظایف خود در مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

۱.هند: نرخ رشوه: ۶۹ درصد

در ۵ مورد از ۶ خدمات عمومی –مدرسه، بیمارستان، اسناد، پلیس و خدمات عمومی- بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا به حال رشوه پرداخت کرده اند. با این حال جنگ نارندا مودی، نخست وزیر هند علیه فساد شکل گرفته است. ۵۳ درصد از مردم فکر می کنند که این مبارزه نسبتا و خیلی خوب بوده است. ۶۳ درصد معتقدند مردم عادی می توانند شرایط را تغییر دهند.