قم باید به جهان شهر گردشگری مذهبی تبدیل شود/ کمبود مراکز اقامتی

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالیپور ظهر سهشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامههای ستاد هماهنگی امور زائران در آستانه نوروز سال ۹۶ برگزار شد، اظهار کرد: هر نقطه جغرافیایی یک مزیت دارد و مزیت استان قم حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه، وجود مراجع و علما است و آمایشهای سرزمینی استان قم مبتنی بر گردشگری زیارتی و مذهبی است و از این مسیر میتوانیم توسعه و پیشرفت استان را به دست آوریم.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اینکه هنوز به گفتمان گردشگری مذهبی در استان و در میان ادارات و دستگاههای مختلف دست پیدا نکردهایم، افزود: باید این گفتمان قالب را در بین همه احاد جامعه و همه قوا ایجاد کنیم و در این زمینه مجلس باید کمک کند و به همین منظور کمیته ملی زیارت در مجلس تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه شروع این کمیته از قم بود، تأکید کرد: ماحصل کمیته ملی زیارت با شرکت استانهای قم، مشهد و فارس و دستگاههای مختلف در کمیته ملی زیارت تدوین شد در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
عالیپور با بیان اینکه منظومه مدیریت شهر زیارتی باید با شهر غیر زیارتی تفاوت داشته باشد، تصریح کرد: به همین منظور به دنبال تدوین منظومه مدیریت شهر زیارتی هستیم که باید در این راه با متخصصان و چهرههای علمی مذاکره داشته و این نوع مدیریت را آسیب شناسی کنیم.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به تشکیل کارگروه گردشگری مذهبی با همکاری بنیاد نخبگان، تأکید کرد: همه متولیان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشجویان و اساتیدی که در حوزه گردشگری مذهبی تخصص دارند در پیش بینی افق نقشه گردشگری مذهبی استان قم به کمک ما آمدهاند که چه کنیم که فرهنگ جهان شهر گردشگری مذهبی در استان قم برقرار شود.
تأکید بر افزایش کیفیت برنامه های نوروز
وی با بیان اینکه برای نوروز ۹۶ کمیتههای ستاد تسهیلات زائران از ماههای قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند، تصریح کرد: امسال بر روی کیفی سازی فعالیتها تأکید شده است و از کلیه ظرفیتها از جمله مدارس، باشگاهها و سالنهای ورزشی برای اسکان زائر استفاده میکنیم.
عالی پور از کمبود ظرفیت مراکز اقامتی استان قم هم گفت و افزود: ظرفیت اقامتی ما در استان ۱۱ هزار تخت است در حالی که حداقل نیاز ما در استان ۳۰ هزار تخت است.
عالی پور با اشاره به باز بودن درب ادارات در ایام عید به روی زائران، افزود: کمیته امداد و درمان از دیروز در محلهای مورد نظر مستقرشدهاند و هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و آتش نشانی همه آمادگی لازم را دارند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم ادامه داد: کمیته خدمات شهری امسال در فضاسازی پارکها و بوستانها به خوبی ورود پیدا کردهاند و فضاسازی شهر را متناسب با بهار آماده کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیت کمیته امنیتی در استان قم، بیان کرد: کمیته امنیتی استان قم در سال گذشته یکی از بهترین کمیتهها بوده است امسال هم با تمام تلاش کار خود را ادامه میدهند و با پایش تصویری امنیت شهری در طول ایام نوروز رصد میشود.
عالی پور از فعالیت کمیته زائران غیر ایرانی خبر داد و گفت: در این کمیته با جامعه المصطفی همکاری شده است و برای هر زائر غیر ایرانی که وارد قم میشود امکان زیارت و اقامتی پیش بینی شده است.
تأمین میوه شب عید
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اطلاع رسانی به استانداریهای کشور در رابطه با فعالیتهای نوروزی افزود: امسال هم به دنبال این کار هستیم و در مبادی ورودی استان قم کمیته اطلاع رسانی مستقر خواهد شد و سامانه ۳۷۱۲۰ برای اطلاع رسانی خدمات ستاد تسهیلات زائران در سایت قم زائر هم منتشر میشود.
وی در رابطه با کمیته تنظیم بازار هم تأکید کرد: مهمترین دغدغه در این کمیته تأمین میوه شب عید بود که تأمین شده و در یکی دو شب آینده توزیع خواهد شد.
عالی پور با اشاره به طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه، بیان کرد: مساجد، ادارات، حسینیهها همه برای میزبانی از زائران نوروزی آماده شده اندو حتی از ظرفیتهای حرم و جمکران هم استفاده میشود.
نظر شما