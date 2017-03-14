ماریا خویش‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان دشتستان در نظر دارد همگام با طرح تحول سلامت، مرحله چهارم وارنیش فلوراید در مدارس و مهد کودک‌های سراسر شهرستان به صورت رایگان اجرایی کند.

وی افزود: این طرح از ۱۴ فروردین ۹۶در تمامی مدارس برای دانش آموزان شش تا ۱۲ سال و همچنین در مهد کودک‌ها برای کودکان ۳ تا ۶ سال آغاز و توسط مراقبین سلامت و بهورزان انجام می‌شود.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: با اجرای این طرح طی این دو سال انتظار داریم شاخص دندان‌های پوسیده و خراب در کودکان تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

خویشدوست گفت: وارنیش فلوراید یکی از روش‌های کنترل پوسیدگی دندان است و این روش دو بار در سال برای گروه‌های هدف اجرا می‌شود و کودکانی که میزان پوسیدگی دندان آنها زیاد است نیز در این گروه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: در مرحله سوم به دندان های ۹۰ درصد از دانش‌آموزان شش تا ۱۲ سال و کودکان ۳ تا ۶ سال وارنیش فلوراید زده شد که همکاری ادارات آموز و پرورش و والدین در اجرای این طرح تاثیر گذار بوده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: مرکز جامع سلامت دهان و دندان در شهر برازجان در ابتدای هفته سلامت راه‌اندازی خواهد شد و با افتتاح این مرکز خدمات دهان و دندان به صورت جامع تر به گروه هدف ارائه می‌شود.