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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

در هفته سلامت؛

مرکز جامع سلامت دهان و دندان در برازجان افتتاح می‌شود

مرکز جامع سلامت دهان و دندان در برازجان افتتاح می‌شود

بوشهر - معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: مرکز جامع سلامت دهان و دندان در شهر برازجان در ابتدای هفته سلامت راه اندازی خواهد شد.

ماریا خویش‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان دشتستان در نظر دارد همگام با طرح تحول سلامت، مرحله چهارم وارنیش فلوراید در مدارس و مهد کودک‌های سراسر شهرستان به صورت رایگان اجرایی کند.

وی افزود: این طرح از ۱۴ فروردین ۹۶در تمامی مدارس برای دانش آموزان شش تا ۱۲ سال و همچنین در مهد کودک‌ها برای  کودکان ۳ تا ۶ سال آغاز و توسط مراقبین سلامت و بهورزان انجام می‌شود.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: با اجرای این طرح طی این دو سال  انتظار داریم شاخص دندان‌های پوسیده و خراب در کودکان تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

خویشدوست گفت: وارنیش فلوراید یکی از روش‌های کنترل پوسیدگی دندان است و این روش دو بار در سال برای گروه‌های هدف اجرا می‌شود و کودکانی که میزان پوسیدگی دندان آنها زیاد است نیز در این گروه قرار می گیرند.  

وی اظهار داشت: در مرحله سوم به دندان های ۹۰ درصد از دانش‌آموزان شش تا ۱۲ سال و کودکان ۳ تا ۶ سال وارنیش فلوراید زده شد که همکاری ادارات آموز و پرورش و والدین در اجرای این طرح تاثیر گذار بوده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: مرکز جامع سلامت دهان و دندان در شهر برازجان در ابتدای هفته سلامت راه‌اندازی خواهد شد و با افتتاح این مرکز خدمات دهان و دندان به صورت جامع تر به گروه هدف ارائه می‌شود.

کد مطلب 3932556

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