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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

سرپرست پلیس آگاهی مازندران:

باند سارقان احشام در بهشهر متلاشی شد

باند سارقان احشام در بهشهر متلاشی شد

ساری - سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از انهدام باند سارقان احشام با ۲۹ فقره سرقت در شهرستان بهشهر خبر داد.

سرهنگ عبدالله رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام و اماکن در سطح شهرستان بهشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی دومتهم به سرقت احشام از سارقان سابقه داربه نام های "م- ق"۳۰ ساله و "ح – ر" ۲۹ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان با اشاره به کشف احشام و اموال مسروقه به همراه یک دستگاه خودروی وانت نیسان از محل اختفای سارقان، افزود: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به بزه انتسابی و ۲۹ فقره سرقت احشام با همکاری دو نفر دیگر اقرار کردند.

سرهنگ رضوانی، از شناسایی و دستگیری دو متهم دیگر از اعضای این باند خبر داد وگفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 3932558

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