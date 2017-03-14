ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی از امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه آغاز شد.

وی افزود: این پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ است. مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ ادامه دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی می توانند برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک تحصیلی خود و با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی در صورت داشتن واجد شرایط بودن به مراکز تحت پوشش دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: اطلاعیه ثبت نام و جزئیات آن هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.