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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

امکان ثبت نام تا ۱۵ فروردین ماه؛

ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام برای پذیرش در کدرشته محل های دوره های کاردانی و کارشناسی نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی در نیمسال دوم آغاز شد و داوطلبان می توانند به مراکز این دانشگاه مراجعه کنند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی از امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه آغاز شد.

وی افزود: این پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ است. مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ ادامه دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی می توانند برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک تحصیلی خود و با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه علمی کاربردی در صورت داشتن واجد شرایط بودن به مراکز تحت پوشش دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: اطلاعیه ثبت نام و جزئیات آن هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.

کد مطلب 3932564

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