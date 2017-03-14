چهارمین دوره جشنواره تئاتر و نمایش کانون های مساجد برگزار می شود

حبیب الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد زمینه شور و نشاط فرهنگی وهنری در کانونهای مساجد باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد گفت: گروهای هنری کانونهای مساجد از جمله هنرمندانی می توانند باشند که در زمینه تئاتر ونمایش به دنبال خلاقیت فرهنگی وهنری باشند.

ناصری گفت: شهرستان میناب که مهد تئاتر و نمایش استان و کشور است با ایجاد فضای مناسب و استفاده از ظرفیت و توانمندی هنرمندان و گروه های هنری در کانون مساجد می تواند نقش بسزایی در هنر نمایش داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان میناب تا کنون میزبان سه دوره از مسابقات و جشنواره تئاتر کانون مساجد بوده عنوان داشت: چهارمین دوره آن با حضور هفت گروه هنری از ۲۴تا۲۶اسفند ماه کار خود را آغاز خواهد کرد.

ناصری گفت: در این دوه ۲۵ اثر حضور خود را در جشنواره اعلام کرده که دراین میان هفت گروه منتخب به هنرنمایی خواهند پرداخت.

دبیر جشنواره کانونها مساجد بیان داشت: این جشنواره با مشارکت شایسته دفتر تئاتر مردمی بچه های مساجد حوزه هنری استان هرمزگان ودبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد به نمایندگی ومیزبانی شهرستان میناب وکانون هنری سجادیه برگزار می شود.

ناصری گفت: در این جشنواره دومین کارگاه آموزشی باحضور بازیگر سینما وتلویزیون ومدیر مرکز هنری نمایشی حوزه هنری کشور برگزار خواهد شد.