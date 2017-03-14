نشست تخصصی «از ایده تا اجرا در تاریخ شفاهی» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «فرایند نگارش از ایده تا اجرا در حوزه تاریخ شفاهی» ظهر سه شنبه با حضور کارشناس فرهنگ و مطالعات پایداری در حوزه هنری قزوین برگزار شد.

در این جلسه مسعود آتشگران با تأکید بر نقش برجسته ایثارگران و پیشکسوتان انقلاب‌اسلامی و دفاع‌مقدس، ثبت و ضبط خاطرات آنان را برای هویت‌شناسی نسل‌های بعدی ضروری قلمداد کرد و گفت: بررسی و انتخاب سوژۀ مناسب و نوع نگاه مصاحبه‌گر پژوهنده به کلیت کار و خلاقیت در طراحی به منزلۀ گام اول خواهد بود.

وی تنوع سوژه‌ها «از خط مقدم تا پشت جبهه» را برای پژوهشگران جوان مهم دانسته افزود: افرادی در بخش‌های مختلف: تدارکات پشتیبانی، مهندسی، اورژانس و... در جنگ حضور داشته‌اند که از خاطرات جالب و جذابی بهره‌مند هستند ولی نویسندگان کمتر در این موارد ورود کرده‌اند.

این کارشناس تاریخ شفاهی به گونه‌های مختلف نگارش اثر، الگوهای مورد استفاده، رویکردها، اولویت نهادها، سازمان‌های مختلف و ویژگی‌های تولید آثار در حوزه هنری پرداخته و اهم آثار تولید شده (در حوزه هنری) را ذیل جریان ادبیات پایداری دانست که با هدف تأثیر فرهنگی منتشر و ترویج می‌شوند.

آتشگران در ادامه به مراحل اجرا و الزامات مصاحبه پرداخته یادآور شد: مصاحبه کننده باید ابتدا با مصاحبه شونده گفتگو کند تا از شخصیت، میزان تواناییِ بیان، حافظه و سطح کمّی و کیفی خاطرات او آگاهی یابد تا بتواند با تمهیداتی اعتماد صاحب خاطره را برای ثبت و ضبط خاطراتش بدست آورد. پس از این مرحله است که فضای مصاحبه به ویژه فضای روانی مناسب می‌تواند در روند رو به رشد کار مصاحبه به کار آید.

آتشگران خاطرنشان کرد: الگوی مصاحبه نکته مهم دیگری است که مصاحبه کننده بایستی درباره آن بیاندیشد، اینکه شیوه مصاحبه باز برای چه مقطعی مناسب است؟ یا روش پرسش و پاسخ برای چه مواقعی به کار می‌آید؟ و جنس سؤالات از پیش طراحی شده با توجه به ماهیت کار یا مسئولیت مصاحبه شونده و دیگر ملاحظات موجود در کار از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ مسائلی است که هر یک در جای خود قابل بحث بوده و باید قبل و حین کار در باره آن‌ها تأمل کرد.

وی افزود: برای هر جلسه مصاحبه پیش‌رو، ابتدا جلسۀ پیشین پیاده‌سازی شده و مطالعه گردد، در جلسه بعدی نواقص و کاستی‌های متن پیاده شده با پرسش‌های جدید و پاسخ‌های دقیق مصاحبه شونده رفع گردد، این مرحله در نوع خود مصاحبه تکمیلی و انعکاس مطالب جدید در متن نوعی بازنویسی محسوب می‌شود، و در پایان مصاحبه کننده باید یک ارزیابی از مدت زمان مورد نیاز برای جمع‌آوری خاطرات و انجام مصاحبه داشته باشد و در زمینه‌ای که مصاحبه می‌کند حتماً از پیش مطالعه نماید و هم‌زمان با مصاحبه در پی گردآوری اسناد و مدارک قابل وصول باشد. بعد از اتمام فرایند مصاحبه بخش مهمی از فرایند تدوین آغاز می‌شود که بیشتر ناظر بر تدوین از برون خواهد بود که خود فرازهای مطوّلی دارد.

در ادامه جلسه حمیدرضا ملازینل - معاون فرهنگی هنری حوزه هنری- به تشریح اهمیت و جایگاه ثبت و ترویج خاطرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در استان قزوین پرداخت.

وی تداوم مجاهدت، ایثار و حماسه صورت گرفته در ۴ دهه حیات انقلاب اسلامی را در گرو ثبت و بیان هنرمندانه نویسندگان عنوان داشت. ملازینل یکی از مهم ترین برنامه های واحد پایداری حوزه هنری استان قزوین در سال ۹۶ را برگزاری کارگاه ها زیر نظر چهره های برجسته و صاحب نام کشور جهت تولید کتاب های شاخص و ارزشمند توسط راویان و پویندگان راه ایثار و شهادت بر شمرد.

وی گفت: بیشتر آثاری که نزد جامعه مخاطب توفیق داشته‌اند در پیوند با الگویی بوده که حیات زیسته راویان ایثارگر را با کاربرد فنون روایت به نحوی تحسین‌برانگیز به تصویر کشیده‌اند.