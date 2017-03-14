جای نگرانی در ابلاغ سیاست های کلی خانواده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی که عصر سه شنبه در آیین پایانی جایزه ادبی «ریحانه در شهرستان مُهر فارس سخن می گفت با بیان اینکه در سال جاری شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری و تقسیم کار ملی و از آن طرف ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهور و تصویب برنامه ششم توسعه چارچوب کلی حرکت و ریل‌گذاری حرکت نظام بودیم، افزود: پیگیری‌ها مستمر و منظم مقام معظم رهبری در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر اتفاقات مهم امسال بود که ما هر ۶ ماه خدمت ایشان گزارش کارهای خود را ارائه می‌دادیم و امیدواریم در کنترل آسیب‌های اجتماعی که بخش قابل توجه آن به حوزه زنان و خانواده باز می‌گردد شاهد تحول جدی باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در ادامه شعار سال را به نام «اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» را یادآور شد و گفت: گاهی اوقات با پایان یافتن سال‌ها، شعار آنان نیز پایان می‌یابد اما امیدواریم چنین چیزی برای اقتصاد مقاومتی رخ ندهد چراکه الحق و الانصاف دولت یازدهم اهتمام جدی به سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته است.

ملاوردی در پایان آمادگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برای مشارکت در همایش ملی «ریحانةالنبی» در سال ۹۶ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برپایی آیین پایانی جایزه ادبی «ریحانه» که به میزبانی شهرستان مُهر استان فارس برگزار شد از نفرات برگزیده جشنواره در سه بخش شعر، داستان و داستانک تقدیر به عمل آمد.