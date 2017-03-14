۳ هزار کلاس در یزد نیازمند بازسازی است/نیاز به ۵۰۰ میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رادمنش ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: برای مرمت یا تخریب و بازسازی کلاس‌های فرسوده به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مقرر شده نیمی از این رقم توسط خیران استان و نیم دیگر توسط دولت تامین شود.

وی بیان کرد: خیران طی سال گذشته و امسال در مجموع بیش از ۶۸ میلیارد تومان مشارکت کرده اند که امیدواریم دولت نیز سهم خود را در این زمینه پرداخت کند.

رادمنش ادامه داد: در حال حاضر ۸ هزار و ۸۰۰ کلاس درس در استان یزد وجود دارد که ۳۵ درصد از آنها فرسوده است و امیدواریم با همراهی خیران بتوانیم این کلاس‌ها را بازسازی کنیم.

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد نیازسنجی مدارس در مناطق مختلف استان یزد نیز اظهار داشت: نیازسنجی به طور کامل انجام شده و بر اساس طرح تفضیلی درخواست زمین برای ساخت مدرسه صورت گرفته است اما در بسیاری از مناطق زمین وجود ندارد.

رادمنش تاکید کرد: خیران به هیچ وجه حاضر نیستند برای خرید زمین هزینه کنند و تنها کار ساخت و در مواردی تجهیز را بر عهده می گیرند بنابراین لازم است دولت در این زمینه چاره اندیشی کند.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان یزد با اشاره به اینکه مدرسه سازی دارای سه ضلع آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و مجمع خیران مدرسه ساز است،‌ عنوان کرد: آموزش و پرورش استان یزد پای کار است و اقدامات بسیار خوبی نیز انجام شده و در جمع خیران استان نیز همدلی بسیار خوبی وجود دارد.

رادمنش در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز خبر داد و اظهار داشت: نوزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز ۳۱ فروردین ماه جاری در یزد برگزار می شود.