ترس وهابیون از «شبکه هدهد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه جهانی هدهد، حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری اظهار داشت: اگر دنیا در جایگاه خودش برای انسان باشد همانطور که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند دنیا برای کسی که با آن صادقانه برخورد کند جایگاه راستی و صدق است.
وی با بیان اینکه باید در دنیا کاشت و در آخرت درو کرد، گفت: دنیا باید در دست ما و خدا در دل ما باشد و در دنیا باید کار حسنه انجام داد که بر آن تأکیدات مختلفی از سوی امیرالمؤمنین و ائمه(ع) شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امروز اگر یک نفر توانایی مالی داشته باشد میتواند یک شبکه ماهوارهای راه بیاندازد و به زبانهای مختلف دنیا برای مردم در تمام نقاط کره زمین (اروپا، آسیا، آفریقاو...) به تبلیغ معارف الهی بپردازد.
وی عنوان کرد: یک شبکهای را دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی برای کودک و نوجوان راه اندازی کردهاند که به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی برنامه تولید میکند و در دنیا پخش میکند. این کار بسیار عالی است.
حجت الاسلام ماندگاری تصریح کرد: وهابیون در رابطه با شبکه هدهد گفتهاند که به اندازهای که این شبکه دودمان ما را به هم میریزد، هیچ چیز دیگر به هم نریخته است، زیرا بچههای سراسر دنیا را این شبکه دارد با معارف آشنا میکند.
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