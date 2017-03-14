تاکید خسروی وفا بر ارتقای جایگاه ایران در پارالمپیک و پاراآسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی وفا در نشست مسئولان، نایب رئیسان و دبیران انجمن‌های ورزشی، گفت: از زحمات تمام مسئولان انجمن های ورزشی، نایب رئیسان و دبیران که در طول سال بدون هیچ چشمداشت و کاملا داوطلبانه برای ورزش جانبازان و معلولان تلاش می کنند، قدردانی می کنم.

خسروی وفا خاطرنشان کرد: با توجه به استقلال کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، سال آینده شاهد تحولات خوبی خواهیم بود و امیدواریم با این اتفاق جهش بزرگی در ورزش جانبازان و معلولان رخ دهد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان افزود: همانطورکه اعلام شد هدف ما در بازی های پاراآسیایی جاکارتا در سال ۲۰۱۸، قرار گرفتن در جایگاه سوم است و برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ نیز به دنبال قرار گرفتن در لیست ۱۰ کشور اول هستیم، به همین منظور باید انجمن ها در راستای این هدف برنامه ریزی کنند و اولویت های خود را مشخص نمایند.

خسروی وفا در پایان تاکید کرد: برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ بیشتر از کمیت، بر کیفیت تمرکز داریم و امیدواریم بتوانیم به نشان های خوش رنگتر و همین طور جایگاه بالاتری به نسبت پارالمپیک ریو دست یابیم.