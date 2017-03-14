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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

تاکید خسروی وفا بر ارتقای جایگاه ایران در پارالمپیک و پاراآسیایی

تاکید خسروی وفا بر ارتقای جایگاه ایران در پارالمپیک و پاراآسیایی

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان بر هدف‌گذاری انجمن‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در بازی‌های پاراآسیایی و پارالمپیک آینده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی وفا در نشست مسئولان، نایب رئیسان و دبیران انجمن‌های ورزشی، گفت: از زحمات تمام مسئولان انجمن های ورزشی، نایب رئیسان و دبیران که در طول سال بدون هیچ چشمداشت و کاملا داوطلبانه برای ورزش جانبازان  و معلولان تلاش می کنند، قدردانی می کنم.

خسروی وفا خاطرنشان کرد: با توجه به استقلال کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، سال آینده شاهد تحولات خوبی خواهیم بود و امیدواریم با این اتفاق جهش بزرگی در ورزش جانبازان و معلولان رخ دهد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان افزود: همانطورکه اعلام شد هدف ما در بازی های پاراآسیایی جاکارتا در سال ۲۰۱۸، قرار گرفتن در جایگاه سوم است و برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ نیز به دنبال قرار گرفتن در لیست ۱۰ کشور اول هستیم، به همین منظور باید انجمن ها در راستای این هدف برنامه ریزی کنند و اولویت های خود را مشخص نمایند.

خسروی وفا در پایان تاکید کرد: برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ بیشتر از کمیت، بر کیفیت تمرکز داریم و امیدواریم بتوانیم به نشان های خوش رنگتر و همین طور جایگاه بالاتری به نسبت پارالمپیک ریو دست یابیم.

کد مطلب 3932593
زینب حاجی حسینی

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