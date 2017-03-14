عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اسناد تخلف شهرداری چه گفت؟

۱۳۷ آنلاین نوشت: سوال عضو کمیسیون عمران مجلس از نماینده تهران این بود که اگر مدرک متقن و مستدل داشتید چرا به کمیسیون ندادید؟

سید احسن علوی عضو عمران مجلس در گفت و گوی اختصاصی با ۱۳۷ آنلاین،‌ در واکنش به اظهارات نماینده تهران مبنی بر انتشار اسناد تخلفات شهرداری در رسانه ها گفت: چرا مدارک را به رسانه‌ها می‌دهند چرا به کمیسیون ندادند؟ اگر سند معتبر و متقنی داشتند آن را به کمیسیون تحویل می دادند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: طی چند جلسه از درخواست کنندگان طرح تحقیق و تفحص و تمام کسانی که در این مسیر پرونده بودند مدارک متقن و مستدل می‌خواستیم که در این مدت هیچ مدرکی ندادند.

وی با تاکید براینکه بعد از کارشناسی‌ها رأی به عدم تحقیق و تفحص دادیم عنوان کرد: کلی گویی به نتیجه نمی‌رسد درخواست کنندگان باید با سند و مدرک، طرح خود را ارائه می‌کردند.

علوی ادامه داد: چون درخواست توام با مدارک کافی نبود رأی به عدم دادیم در تصمیمات کمیسیون عمران نه شائیه ای است و نه رویکرد سیاسی، در این زمینه کمیسیون عمران اعتقاد بر کار کارشناسی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس این تصمیم را به دور از هیاهوی سیاسی این تصمیم را گرفتند خاطرنشان کرد: نزدیک به انتخابات برخی حرکات، وجهه سیاسی دارد از همین رو می‌شد این طرح بعد از انتخابات انجام می‌شد اما در آستانه انتخابات این اظهارات و درخواست‌ها بوی سیاسی کاری می‌دهد.