۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۵

صدراعظم آلمان :

اروپايي شدن تركيه خطرناك است

صدراعظم آلمان بااشاره به حوادث اخير در تركيه عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را بسيار خطرناك خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان درخصوص به عضويت درآمدن تركيه در اتحاديه اروپا به شدت هشدار داد و اين مسئله را خطرناك خواند.
صدر اعظم آلمان با اشاره به حادثه انفجارهاي متعددي كه در استامبول پايتخت تركيه روي داد، خاطرنشان كرد: گمان مي رود با به عضويت در آمدن تركيه در اتحاديه اروپا اين اتحاديه با مسائل و مشكلات تروريسم درگير شود. به همين منظور بايد در اين مسئله حساس نهايت دقت و حساسيت مبذول شود. 
پيش از اين صدراعظم آلمان از موافقان سرسخت به عضويت درآمدن تركيه در اتحاديه اروپا بود و از اين رويداد بعنوان ايجاد پلي ميان اتحاديه اروپا و جهان اسلام ياد مي كرد.
پيش از اين قرار بود در سال 2004 ميلادي در خصوص به عضويت در آمدن تركيه در اتحاديه اروپا تصميم گيري شود.

 

