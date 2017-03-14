۲ هزار نفر از فعالان قرآنی بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا حشمتی عصر سه شنبه در حاشیه همایش ملی «ریحانةالنبی» در شهرستان مهر در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های یکسال گذشته فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه قرآن و عترت اعلام کرد: در میان فعالیتهای مختلف قرآنی نظیر حفظ، قرائت، مسابقات قرآن و نمایشگاههای قرآنی که در کشور انجام میشود، خلاء پرداختن به موضوع فهم قرآن احساس میشد چرا که این مسئله محوریترین فعالیتی است که انسان میتواند در مراکز قرآنی و فرهنگی حول محور آن حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه محور فعالیتهای در سال جاری فهم قرآن کریم قرار داده شد، تصریح کرد: بدین منظور از هنرمندان کشور به ویژه جوانان هنرمند خواستیم تا مفاهیم قرآن را به زبان هنر به نسل جوان منتقل کنند و این مسئلهای است که مورد درخواست بسیاری از دانشگاهیان و افراد جامعه است.
حشمتی به برخی از فعالیتهای این معاونت در سال جاری اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن، برگزاری هفته قرآن و عترت در ۱۰ استان، برپایی جشنواره آیات در ۱۰ استان، برپایی جشن رمضان در ۱۰۰ شهرستان و همچنین برگزاری آزمونهای قرآن و عترت و کمک به مؤسسات قرآنی از جمله مهمترین فعالیتهای ما در سال جاری بوده است.
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بیمه فعالان قرآنی اشاره کرد و ادامه داد: وزارت ارشاد هنرمندان، نویسندگان را در صندوقی به نام حمایت از هنرمندان بیمه میکند که پیش از این ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از قرآنیان ذیل این صندوق بیمه شدند و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر در نوبت بودند.
وی با یادآوری اینکه ما به دلیل کمبود اعتبار نمیتوانستیم همه فعالان قرآنی را بیمه کنیم، گفت: امسال گشایشی در این زمینه حاصل شد و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت بیمه فعالان قرآنی دریافت کردیم و توانستیم ۲ هزار نفر از فعالان قرآنی را بیمه کنیم و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر در نوبت هستند و امیدواریم طبق قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این مهم در سال آینده محقق شود.
حشمتی، تمام بیمهشدگان صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان را ۱۸ هزار نفر برشمرد و سهم فعالان قرآنی در این صندوق را خوب ارزیابی کرد.
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین فعالیتهای ارشاد تکریم چهرههای قرآنی در سطح استانها و کشور است افزود: در این راستا انجام خادمان قرآن را راهاندازی کردیم که لوحشان را از رئیس جمهور دریافت میکنند.
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود، همایش «ریحانةالنبی» را همایشی در طراز ملی برشمرد و گفت: این مسئله نشان از اهتمام والای برگزارکنندگان آن دارد ضمن اینکه این همایش یک برنامه پربار است.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های همایش ملی «ریحانه النبی» که از ۲۳ اسفندماه جاری در شهرستان مُهر فارس آغاز شده تا ۲۹ اسفند ادامه دارد و در جریان این همایش ملی جشن های میلاد حضرت زهرا(س) با حضور هنرمندان برگزار می شود.
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