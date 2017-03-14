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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

لاوروف:دلایل معارضان برای عدم حضور در نشست آستانه قانع کننده نبود

لاوروف:دلایل معارضان برای عدم حضور در نشست آستانه قانع کننده نبود

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که معارضان سوریه به صورت ناگهانی با حضور در مذاکرات آستانه مخالفت کردند و دلایل آنها برای این اقدام قانع کننده نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر خارجه روسیه در سخنانی از عدم مشارکت معارضان در نشست آستانه انتقاد کرد.

در همین راستا، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: دلایل مطرح شده از سوی گروه های مسلح برای عدم حضور در نشست آستانه قانع کننده نیست. وزارت دفاع روسیه با فرماندهان معارضانی که در آستانه حضور پیدا نکردند، در تماس است.

وی در ادامه تصریح کرد: معارضان سوریه به صورت ناگهانی با حضور در مذاکرات آستانه مخالفت کردند. اظهارات مطرح شده در خصوص حضور کارشناسان روسیه در لیبی و مصر شایعاتی بیش نیست.

سومین دور از مذاکرات آستانه با هدف کمک به تسریع روند حل و فصل بحران سوریه امروز سه شنبه با دیدار دوجانبه بین هیات های نمایندگی روسیه و سازمان ملل، آغاز شد.

گفتنی است که هیات های سوریه، ایران و ترکیه نیز در حال حاضر در آستانه –پایتخت قزاقستان- حضور دارند.

دور نخست مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید

کد مطلب 3932620

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