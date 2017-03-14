رفع مشکل فاضلاب روستایی شهرستان قرچک با ۷۶۵ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و سال جدید گفت: شهرستان قرچک از سال ۹۱ تشکیل شده و زیر ساختهای تشکیل شهرستان را نداشته است اما طی چندین سال گذشته خدمات ارزشمندی در شهرستان انجام شده و زیر ساخت ها در حال آماده سازی است.

وی با اشاره به سرشماری اخیر در شهرستان قرچک اظهار داشت: جمعیت این شهرستان بالغ بر ۲۶۹ هزار نفر اعلام شد که حدود ۴۰ هزار نفر داخل ۱۱ روستای قرچک ساکن هستند.

عباسی فقدان بیمارستان را اصلی ترین مشکل شهرستان قرچک دانست و اضافه کرد: عملیات عمرانی ساخت این بیمارستان پیشرفت خوبی داشته و در ماه های آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود که پیگیری های مجدانه فرماندار شهرستان در این موضوع بیشترین اهمیت را داشته است.

وی بحث فاضلاب شهری در روستاهها را از دیگر مشکلات روستاهای قرچک دانست و گفت: این معضل تا حدی پیچیده بود که در برهه ای از زمان تصمیم به تخلیه روستای محمد آباد گرفته بودند اما حل این موضوع مورد توجه قرار گرفت و ۷۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای این امر تخصیص گرفته شده است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی مانند آسفالت و بهسازی معابر در روستاها اشاره کرد و گفت: علاوه بر این عملیات گسترده عمرانی در روستاهای بخش مرکزی اقدامات اجتماعی،فرهنگی و ورزشی نیز مورد غفلت واقع نشده و اولین زمین چمن مصنوعی روستایی شرق استان تهران در روستای ولی آباد به بهره برداری رسید.

بخشدار مرکزی قرچک اظهار داشت: بوستانهای روستایی آباد شده و مدارس مورد بهسازی قرار گرفتند، طی سال ۹۵ در روستاه ها اقدامات جدی عمرانی و زیر سازی ساختارها صورت گرفته و حدود ۴۲ هزار متر مربع آسفالت در روستاها طی سال ۹۵ انجام شده که این آمار در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین ۳۰۰۰ متر جدول گذاری در روستاها با اعتبار ۱۲ میلیاردی انجام شده است.