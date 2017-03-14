شیرازی ها ازفردا ساعت گل رادوباره می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شیراز در نشستی خبری که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر برگزار شد با اعلام اینکه عملیات اجرایی پروژه مترو میدان امام حسین به پایان رسیده و شهروندان بار دیگر می توانند شاهد بازگشایی میدان امام حسین(ع) باشند افزود: کار جانمایی دوباره ساعت گل این میدان انجام گرفته و شیرازی ها و میهمانان در آستانه نوروز باستانی می توانند دوباره شاهد چرخش عقربه های این ساعت تاریخی باشند.
در این نشست معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز با بیان اینکه در ۴۰۰ نقطه شهر به این تعداد پروژه در حال اجراست گفت: اعتبار این پروژه ها میانگین ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.
آرش فرج زاده در عین حال با تایید اینکه پیشرفت های فیزیکی پروژه های هدف ۹۰ شهرداری شیراز به هدف ۹۵ انتقال یافتند تصریح کرد: کلیه پروژه های ما در زمره طرح های ۵ساله قرار دارند.
وی پروژه کوهسار مهدی شیراز را مثال زد و گفت: برخی از پروژه های شهرداری شیراز به نحوی است که در دل خود پروژه های دیگری را جای داده اند که زمان بر است.
وی با یادآوری اینکه پروژه کوهسار مهدی دارای ۲۰ زیرشاخه است که هر یک زمان بندی خاص خود را دارد افزود: این پروژه شامل ایجاد معبر، پلسازی و ساخت تونل و ... قرار دارد، یکی از پروژههای بزرگ شهرداری شیراز محسوب میشود و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده، این پروژه را برای فروردین سال آینده آماده بهرهبرداری کنیم.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: امیدوار هستیم و تلاش میکنیم که حداقل ۴ پروژه بزرگ عمرانی را تا پایان بهار سال ۹۶ به مرحله بهرهبرداری برسانیم. از این رو تلاش میشود پروژههای کوهسار مهدی، پل کابلی ولیعصر(عج)، چپگرد تقاطع هفتتنان- دلگشا و تقاطع غیرهمسطح معلم را تا پایان بهار سال آینده آماده بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین از اتمام عملیات کابلگذاری پل ولیعصر(عج) خبر داد و گفت: تمام ۴۸ دسته کابل پیشبینی شده برای این پروژه اجرا شده و از روز جمعه ۲۶ اسفند آسفالت عرضه پل آغاز میشود.
فرجزاده این پروژه را یکی از طرحهای بزرگ شهرداری شیراز دانست و خاطرنشان کرد: به واسطه تداوم کار تکمیل پارک ولیعصر(عج) که با تم دفاع مقدس در حال آمادهسازی است، پیشبینی میکنیم که تا پایان فروردین پروژه آماده بهرهبرداری باشد.
وی با اشاره به اینکه تا پایان عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح معلم ۶۵ روز کاری زمان نیاز است، گفت: پیشبینی ما برای بهرهبرداری از این پروژه و پروژه چپگرد تقاطع هفتتنان- دلگشا، که حدود ۷۰ روز کاری زمان نیاز دارد، پایان اردیبهشت ماه سال آتی است.
فرجزاده همچنین در خصوص پل سه سطحی شهیدان روزیطلب، گفت: این پروژه به لحاظ حجمی، بزرگترین پروژه حال حاضر شهرداری شیراز بهشمار میرود و به نوعی نشاندهنده توان فنی و عمرانی این مجموعه است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: شهرداری شیراز در ابتدای دهه ۹۰ نهایتا زیرگذرهای ۴۰۰ متری اجرا میکرد اما اکنون به لحاظ فنی و عمرانی به حدی ارتقاء یافته است که پلی به طول ۵ کیلومتر را در مدت زمانی مناسب اجرا میکند.
او زمان پیشبینی شده برای اجرای پل سه سطحی شهیدان روزیطلب را ۳۶ ماه اعلام و اضافه کرد: اکنون ۲۴ ماه از اجرایی شدن این پروژه گذشته است و پیشبینی میکنیم که بهمنماه سال آینده آماده بهرهبرداری باشد.
معاون شهرداری شیراز با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد از کل بودجه عمرانی شهرداری شیراز به اجرای تقاطعهای غیرهمسطح، معابر، پل و زیرگذرها اختصاص یافته است، گفت: سال ۹۵ اعتبارات تخصیص داده شده به معاونت فنی و عمرانی ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و سال آینده نیز همین رقم خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: هیچ یک از پروژههای عمرانی شهرداری شیراز امسال متوقف نشده است، گفت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، حدود ۸۵ درصد از کل بودجه شهرداری، عمرانی است که بخشی از آن به مباحث فنی و عمرانی تخصیص داده میشود.
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