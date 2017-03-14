کشف یک هزارو ۸۵۶ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، حیدر علی کیخا مقدم اظهار داشت: با توجه به روزهای پایانی سال و نزدیکی چهارشنبه سوری و افزایش فعالیت‌های افراد سودجو در انتقال، نگهداری و توزیع و فروش مواد محترقه، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه توسط پلیس چابهار به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، واحدهای صنفی را تحت کنترل قرار داده که پس از اطلاع از وجود مواد محترقه دریکی از این واحدها با هماهنگی قضایی، واحد مربوطه مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بازدید از این واحد صنفی تعداد یک هزارو ۸۵۶ عدد انواع مواد محترقه و افشانه غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان از والدین و شهروندان خواست تا در ایام پایانی سال بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت توزیع‌کنندگان مواد محترقه مراتب را در سریع‌ترین زمان به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.