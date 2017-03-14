تقویت روحیه پرسشگری از دستاوردهای مهم طرح پرسش مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در جمع برگزیدگان برتر مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری در اردوگاه شهدای دانش آموز ساری، پرهیز از خشونت و افراطی گیری را از تعالیم اسلامی خواند و گفت: حسن خلق و معاشرت نیکو از بارزترین ویژگی های پیامبر اعظم بوده است و از دیدگاه قرآن یکی از رموز اساسی گسترش اسلام و فراگیر شدن آن همان اخلاق نیکو و رفتار کریمانه پیامبر بوده است.

استاندار مازندران با اشاره به حدیث امام صادق (ع) گفت بر اساس سخن امام صادق (ع) کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های او را می پوشاند.

وی همزیستی مسالمت آمیز با جهانیان و دوری از هرگونه خشونت را از سیاستهای مهم دولت جمهوری اسلامی دانست و گفت : ثبات، آرامش و مبارزه با خشونت از سیاستهای راهبردی دولت تدبیر و امید است.

استاندار مازندران خواستار تلاش برای برای ترویج فرهنگ صلح و گفتگو و مدارا و تحمل یکدیگر شد و گفت : سهم آموزش و پرورش در این زمینه بسیار مهم است و همه باید برای اعتلای فرهنگ صلح و مدارا تلاش کنند.

مقام عالی دولت در استان پرسش مهر را بستری مناسب برای توسعه تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش دانست و گفت : دانش آموزان و آموزش و پرورش بستر اصلی توسعه است و گسترش روحیه پژوهشگری و نوجویی در میان معلمان و دانش آموزان از وظایف و رسالت های مهم آموزش و پرورش است که پرسش مهر در این زمینه می تواند بسیار اثربخش باشد.

استاندار مازندران فقر و جهل را علت اصلی و زمینه ساز بسیاری از خشونتها اعلام کرد و گفت : باید با آگاهی بخشی و ارتقاء آگاهی و دانایی ریشه های جهل و خشونت را خشکاند .

فلاح موفقیت و سربلندی سرداران دیپلماسی را در برجام حاصل تدبیر ، تفکر و عقلانیت و گفتگو دانست و گفت: امروز عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی در دنیا بی نظیر است و امنیت پایدار ایران اسلامی زبانزد عام و خاص است.

استاندار مازندران کسب 10 رتبه برتر کشور در مسابقات پرسش مهر توسط دانش آموزان و فرهنگیان مازندرانی را تبریک و تهنیت گفت و از همه دست اندرکاران برگزاری این مسابقات مهم و معلمان و دانش آموزان و خانواده های محترم که در این رقابت ملی شرکت کردند تقدیر و تشکر کرد.

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از برگزیدگان پرسش مهر ریاست جمهوری مازندران تجلیل شد.