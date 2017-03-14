همیاران پلیس بازوی توانمندپلیس در فرهنگ سازی قوانین ترافیکی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیپور فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه در همایش همیاران و فرهنگیاران این شهرستان که در دبستان امام محمدباقر(ع) بشرویه برگزار شده بود گفت: حوادث رانندگی در ایام تعطیلات با افزایش موج سفرها، بیشتر می شود لذا باتوجه به نزدیک بودن ایام نوروز بایستی در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی بیش از پیش تلاش کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه گفت: متاسفانه در ایام طرح نوروزی سال گذشته حدود ۹۰۰ نفر تلفات جاده ای را داشته ایم.

وی اظهار داشت: برگزاری طرح همیارپلیس به منظور فرهنگسازی از سنین پایین تر و یادآوری بیشتر به خانواده ها جهت اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد.

سرهنگ علیپور بیان کرد: امروز، روز آماده باش همیاران پلیس در استان معرفی شده است تا بتوانیم به کمک دانش آموزان تعطیلات خوبی را پشت سربگذاریم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه افزود: شماره ۱۲۰ تلفن راهنمایی و رانندگی است و شماره تلفن ۱۱۰ نیز همیشه برای هرگونه اتفاقات و خطرات آماده پاسخگویی ست.

وی در ادامه با بیان اینکه همیاران پلیس بایستی رعایت احترام را فراموش نکنند به برخی از وظایف آنان اشاره کرد.

سرهنگ علیپور ادامه داد: استفاده از کمربند ایمنی، عدم استفاده از تلفن همراه، عدم صحبت سرنشینان با راننده در حین رانندگی، عدم خوردن و آشامیدن، عدم رانندگی در حین خستگی و خواب آلودگی و عدم تخطی از سرعت و سبقت غیرمجاز را از مواردی ست که بایستی همیاران پلیس آنها را تذکر دهند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه سرعت غیرمجاز را مهم ترین عامل تصادفات دانست و افزود: در حال حاضر تخطی از سرعت غیرمجاز به اندازه ۳۰ کیلومتر ۶۰ هزار تومان جریمه و بیش از ۳۰ کیلومتر ، ۲۰۰ هزار تومان است.

وی در خصوص چهارشنبه آخرسال نیز گفت: بایستی مراقب باشیم تا بخاطر تفریحات کوتاه مدت خدمات تلخ و جبران ناپذیری را به خود و دیگران وارد نکنیم.

فرهنگسازی مهم ترین هدف طرح همیاران پلیس

فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان کرد: فرهنگسازی مهم ترین هدف برگزاری همایش همیاران پلیس در مدارس است.

علیرضا زمان زاده گفت: برای فرهنگ سازی در هر امر و جامعه ای بایستی از سنین پایین در فرزندان خود آموزش را شروع کنیم.

وی افزود: برگزاری همیاران پلیس در مدارس ابتدایی اقدامی مناسب برای فرهنگسازی در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

زمان زاده بیان کرد: فرزندان از طریق این طرح علاوه بر تذکر و یادآوری به خانواده های خود، در آینده نیز قوانین را رعایت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین از نیروهای خدوم راهنمایی و رانندگی که به جهت حفظ جان و سلامت ما تلاش می کنند، قدردانی کرد.

علیرضا رضوانیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه نیز در این همایش بیان کرد: همه ساله طرح همیاران پلیس در نزدیک ایام نوروز در سطح مدارس شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: متاسفانه در ایام تعطیلات نوروزی برخی با عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به جای داشتن تفریحی سالم جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.

رضوانیان از دانش آموزان خواست تا به عنوان یک فرد همراه خانواده، همیشه در نهایت احترام قوانین و مقررات را به آنان یادآوری کنند.

وی ادامه داد: امیداست با همکاری دانش آموزان بتوانیم شاهد کاهش تلفات در ایام نوروز باشیم.