شادی آغاز بهار را با آتش نسوزانیم/خطر نگهداری مواد محترقه در منزل

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وقتی پلاسکو برسر آتش نشانان فداکار فروریخت، مردم ایران عزادار شدند. به احترام شهدای حادثه تلخ پلاسکو که خود به دلیل اهمال سایرین کشته شدند، در کوچه‌ها و خانه‌های ایران شمع‌ها روشن شد. بر گونه‌ها اشک‌های فراوانی جاری شد و سراسر فضای مجازی داخلی ایران مملو شد از ادای احترام به روح بلند آتش نشانان شهید.

از همان روزها بسیاری از مردم با همکاری نخبگان قرار گذاشتند تا اگر پلاسکو به دلیل اهمال سایرین، شد بلای جان فرزندان آتش نشان این کشور، حداقل در روزهای پس از پلاسکو و به خصوص «چهارشنبه سوری» کسی بلای جان و زحمت آتش نشانان عزیز در سراسر کشور نشود.

تفسیر نادرست از چهارشنبه سوری

در همین زمینه معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه یکی از ایام و مناسبت‌هایی که در پایان هرسال اتفاق می‌افتد روز چهارشنبه سوری یا به نقل آتش نشانان چهارشنبه سوزی است، گفت: متأسفانه در این روز شاهد بروز حوادث و اتفاقات بسیار ناگواری که ناشی از بازی با مواد آتش زا و قابل اشتعال است، هستیم.

علی زندیه افزود: اگرچه در گذشته نقل می‌کردند که مراسم‌های روشن کردن آتش و پریدن از آن به عنوان نماد پایان سال یا آغاز بهار مرسوم بود، اما متأسفانه تفسیر نادرست از این مراسم شده و طی سال‌های اخیر شاهد تلفات جانی و مالی فراوانی در چهارشنبه آخر سال هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه تیم‌های آتش نشانی تلاش می‌کنند که در کنار مردم باشند اما از مردم نیز انتظار می‌رود توصیه‌هایی که نیروهای آتش نشانی و امدادی ارائه می‌دهند رعایت کنند تا روزهای منتهی به سال نو و مراسم زیبای نوروز که برای همه زیبا است، برای خود تلخ نکنند.

زندیه با بیان اینکه ما در سال جاری حادثه تلخ پلاسکو را داشتیم و این حادثه نشان داد که آتش تا چه حد قدرت دارد و می‌تواند شرایط ناایمنی ایجاد کند، گفت: شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که آتش سوزی کوچکی در یک مغازه بتواند ساختمان عظیم پلاسکو را آنگونه که دیدیم فرو بریزد و تعدادی از همکاران ما و هموطنانمان به شکلی دردناک کشته شوند.

نیازمند به فرهنگ سازی در سنین پایین هستیم

معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم تاکید کرد: مردم عزیز باید بدانند که هرآتش سوزی یک شرایط خاص به خودش را ایجاد می‌کند و هیچ دو حادثه آتش سوزی عیناً شبیه به هم نیستند، لذا خود را درگیر حوادثی که موجب تلخ شدن شادی نوروزشان می‌شود نکنند.

شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که آتش سوزی کوچکی در یک مغازه بتواند ساختمان عظیم پلاسکو را فرو بریزد

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که مردم بسیار فهیم هستند و با توصیه‌هایی که ما ارائه می‌کنیم بحث‌های ایمنی را رعایت می‌کنند، گفت: اگرچه اصلاح رویه کنونی در چهارشنبه آخر سال نیاز به فرهنگ سازی در سنین پایین دارد و این خود فرایندی بلند مدت است، اما سازمان آتش نشانی در کنار برگزاری طرح همیار آتش نشان در مدارس و میان دانش آموزان، توصیه‌هایی نیز برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال برای خانواده‌ها دارد.

به گفته زندیه خانواده‌ها باید بر رفت و آمد فرزندانشان نظارت داشته باشند و ارتباطات آن‌ها را بررسی کنند، این ارتباطات به رابطه در دنیای واقعی و مجازی می‌شود و اگر درست کنترل شود عوامل خطرآفرین از اطراف فرزندانشان دور می‌شوند، همچنین والدین با فرزندانشان در خصوص خطرات آتش و مواد اشتعال زا صحبت کنند و آن‌ها را در جریان تلفات سال‌های گذشته قرار دهند.

وی در این زمینه ادامه داد: جوانان از نگهداری و در دسترس قرار دادن مواد اشتعال زاد مانند بنزین، الکل، نفت و سایر مواد خطرآفرین خودداری کنند، افزود: والدین فرزندانشان را در خصوص خطر خرید و فروش مواد محترقه و همچنین ساخت این مواد توجیه کنند، مردم عزیز ما باید بدانند تنها ۲۵۰ گرم از مواد محترقه می‌تواند یک آپارتمان را کاملاً تخریب کند و به ساختمان‌های مجاور نیز آسیب بزند. همچنین مواد محترقه‌ای که در منازل نگهداری می‌شود تنها با وارد شدن کمی از گرمای محیط یا اصطکاک ناشی از حرکت دست یا جیب فرد نگهدارند، منفجر می‌شوند.

معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم اظهار داشت: اگر احیاناً مراکز توزیع و خرید و فروش مواد محترقه را مشاهده کردند با عوامل انتظامی تماس بگیرند و اطلاع دهند، همچنین مردم عزیز روز چهارشنبه سوری از پارک خودرو در مناطق و کوچه‌هایی که باریک است خودداری کنند، چرا که ممکن است با آتش بازی افراد در این مناطق باک خودروها منفجر شود و امکان امداد نباشد.

کنترل تجهیزات اطفاء حریق ضروری است

وی تأکید کرد: خانواده‌ها بعضاً اگر به دلیل زیباسازی باغچه منازل در آستانه بهار، دست به اصلاح درختان می‌زنند شاخ و برگ اضافه را در کوچه یا گوشه حیاط خانه که امکان خطر دارد قرار ندهند.

تنها ۲۵۰ گرم از مواد محترقه می‌تواند یک آپارتمان را کاملاً تخریب کند و به ساختمان‌های مجاور نیز آسیب بزند

زندیه با بیان اینکه خانواده‌ها و اصناف از تجهیزات اطفاء حریق استفاده کنند، ایمنی بودن این تجهیزات را چک کرده و نحوه استفاده را از روی دستورالعمل روی این تجهیزات یاد گیرند، یادآور کرد: در شب و روز چهارشنبه آخر سال درب و پنجره‌های منازل که امکان ورود اشیاء اشتعال زا و مواد منفجره از بیرون وجود دارد را ببندند و از تردد غیر ضروری در مناطق شهری پرهیز کنند.

وی در پایان اضافه کرد: مردم عزیز اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد حتماً با شماره ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند و با عوامل ایمنی و امدادی همکاری لازم را داشته باشند.

هرچند تشکیل کمپین‌های مردم و دانش آموزی در گوشه و کنار کشور در این زمینه طی روزهای گذشته خود عامل امیدوارکننده‌ای است، اما گزارش‌های رسیده طی یک هفته اخیر از تلفات انفجار مواد محترقه، نشان داده که هنوز هم کار زیادی باید انجام شود تا آتش نشانان کمتر به زحمت بیفتند و مردم شاهد صحنه‌ها و صداهای وحشتناک روزهای پایانی سال نباشند.