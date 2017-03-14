خودروهای پلاک اروندی وارد ناوگان حمل و نقل اهواز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی منش سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز ظهر امروز در حاشیه بهره برداری از ۳۲ خودروی پلاک اروندی ناوگان حمل و نقل عمومی جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دو برنامه داریم. یکی افتتاح مرکز خودرویی اروندی که با همت بخش خصوصی راه اندازی شده که نماینده منطقه آزاد در زمینه صدور مرخصی خودروهای اروندی است و مردم دیگر نیازی به مراجعه منطقه آزاد ندارند. این کار برای رفاه حال شهروندان و مالکان خودروهای اروندی صورت گرفته است.

وی افزود: در برنامه دوم نیز امروز برای اولین بار شاهد ورود خودروهای پلاک اروند برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم. خودروهای اکنست و النترا با همت و پیگیری های استاندار در مرحله اول صورت گرفته است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز تصریح کرد: این طرح با مشارکت بانک رسالت که ۳۰ میلیون تومان وام دو درصد به راننده ها پرداخت کرده و مابقی نیز آورده خود راننده است، اجرایی شده است.

رستمی منش بیان کرد: این خودروها امروز به بهره برداری رسیده و اولین استفاده نیز برای فرودگاه خواهد بود. مراحل بعدی نیز بر اساس دستور و قول استاندار خوزستان بعد از پوشش کامل فرودگاه، راه آهن در دو نقطه بعد تاکسی های بی سیم و در مرحله آخر هم برای سطح شهر و عموم مردم استفاده می شوند.

وی در واکنش به اینکه چرا ابتدا خودروهای پلاک اروندی عمومی برای خطوط سطح شهر اهواز و عموم مردم استفاده نشده است، گفت: اولین استقبال کننده ها رانندگان فرودگاه بودند و هرجایی که استقبال شود بر اساس پیگیری هایی که استاندار انجام می دهد برای ورود یک هزار خودروی پلاک اروندی در ناوگان تاکسیرانی است و تنها به بهره مندی فرودگاه خلاصه نمی شود.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز با اعلام اینکه در این مرحله ۳۲ دستگاه خودروی اروندی برای ناوگان تاکسیرانی فرودگاه خریداری شده است، گفت: امیدوارم خود رانندگان سطح شهر نیز استقبال کنند تا به خود شهر برای استفاده عموم مردم هم اختصاص داده شود.