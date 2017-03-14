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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

مدیرآموزش و پرورش بشرویه عنوان کرد:

تعهد دانش آموزان بشرویه برای عدم استفاده از مواد منفجره

تعهد دانش آموزان بشرویه برای عدم استفاده از مواد منفجره

بشرویه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه بیان کرد: ۱۲۰ دانش آموز شهرستان بشرویه متعهد شدند در چهارشنبه آخرسال از هیچ مواد منفجره ای استفاده نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانیان ظهر سه شنبه در مراسم تحویل تعهدنامه دانش آموزان دبیرستان امام رضا(ع) شهرستان به آتش نشانی بیان کرد: این تعهدنامه به جهت همدردی با خانواده شهدای آتش نشان فاجعه پلاسکو صورت گرفت.

وی افزود: دانش آموزان در این تعهدنامه، متعهد شدند تا در آخرین چهارشنبه سال از هیچگونه ترقه و مواد منفجره ای استفاده نکنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه این اقدام دانش آموزان را تحسین و از آنان به دلیل ترویج این فرهنگ صحیح قدردانی کرد.

وی بیان داشت: این طرح توسط دانش آموز بسیجی پایگاه ثامن الائمه مستقر در دبیرستان امام رضا(ع)، امیررضا کریمی مطرح شد و ۱۲۰ دانش آموز این مدرسه امضا نموده و ظهر امروز به آتش نشانی تحویل دادند.

کد مطلب 3932663

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