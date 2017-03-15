مراکز صیانت از خانواده شیراز به ۳ باب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان در نشستی خبری که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری و مدیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شیراز عصر سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهرداری شیراز در ۶ محور تقسیم بندی می شود عنوان کرد به معرفی بخشی از این محورها پرداخت.

وی با اعلام اینکه شیراز تنها کلان شهری است که خوشبختانه دچار آلودگی هوا نیست افزود: ظرف یکی دوسال آینده با توجه به آسیب پذیر بودن پاکی هوای شهر شیراز سرانه فضای سبز باید به ۳۰ متر مربع برای هر شهروند برسد.

محمدیان از در حال ساخت بودن ۲۴ فرهنگسرا در شیراز خبر داد و پیرامون احداث سراهای مهربانی گفت: خوشبختانه ایجاد سراهای مهربانی به جای دیوار مهربانی مورد استقبال شهروندان قرار گرفت که در فکر گسترش ان هستیم.

وی در ادامه از ایجاد ۲ کارخانه آسفالت با فناوری روز دنیا که توانایی ساخت آسفالت نانو دارند خبر داد و افزود: این کارخانه ها برای سازمان عمران شهرداری شیراز خریداری شده که دارای ویژگی ها و فناوری های مدرن زیست محیطی است و می تواند افزون بر مرتفع ساختن نیازهای شهر شیراز به نیازهای حومه این شهر هم پاسخ دهد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز تاکید کرد که این کارخانه ها توانایی آماده سازی آسفالت با عمر بالا دارند و افزود: عمر آسفالت در شهر شیراز به واسطه این کارخانه ها ۱۰ سال افزایش می یابد؛ کارخانه های یادشده توانایی هر ساعت ۴۸۰ تن آسفالت دارند.

محمدیان همچنین از افزایش ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز خبر داد و افزود: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید پس از شماره گذاری حداکثر تا فروردین ماه وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد.

وی در عین حال از آغاز طرح مطالعاتی و عملیاتی ساخت ترن هوایی و تراموا در شیراز از سال ۱۳۹۶ خبر داد.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر شیراز همچنین با انتقاد از دولت پرداخت و با توجه به اینکه مساحت ۲۰ هزار هکتاری این شهر به علت حاشیه نشینی ها ۴ تا ۵ برابر بزرگتر شده عنوان کرد: شیراز افزون بر حاشیه نشینی های اطراف خود شاهد مناطق محروم درون شهری هم هست که عدم توجه دولت به اختیارات شهرداری و تفکیک هایی که در سنوات گذشته توسط دولت انجام گرفته و عدم توجه به تقویت زیرساخت ها حاشیه نشینی ها را شدت بخشیده است.