باند بزرگ توزیع مواد محترقه در بیرجند منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ موسوی اظهار داشت :در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با وارد کنندگان و توزیع کنندگان موادمحترقه خطرساز در یک ماهه با کسب اخبار واطلاعات واصله مبنی بر این که فردی دارای واحد صنفی فروشگاه نورافشانی به همراه همدستانش انواع و اقسام مواد محترقه خطرساز را از استان های دیگر وارد و به فروش می رسانند ؛ دستگیری اعضای این باند پیگیری شد .

وی گفت : با تلاش مأموران و اطلاع از این که اعضای باند با وارد کردن مواد محترقه قصد توزیع آن را در شهر دارند تعقیب و مراقبت افراد مرتبط با آن ها آغاز شد که در چهار عملیات ضربتی شش تن از اعضای باند دستگیر شدند .

سرهنگ موسوی تصریح کرد : از این افراد بالغ بر ۳۷ هزار و ۵۰۰ عدد انواع ترقه و مواد محترقه کشف شد.