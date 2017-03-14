  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی:

باند بزرگ توزیع مواد محترقه در بیرجند منهدم شد

باند بزرگ توزیع مواد محترقه در بیرجند منهدم شد

بیرجند- رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی از انهدام باند توزیع مواد محترقه در شهرستان بیرجند و دستگیری اعضای این باند خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ موسوی اظهار داشت :در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با وارد کنندگان و توزیع کنندگان موادمحترقه خطرساز در یک ماهه با کسب اخبار واطلاعات واصله مبنی بر این که فردی دارای واحد صنفی فروشگاه نورافشانی به همراه همدستانش انواع و اقسام مواد محترقه خطرساز را از استان های دیگر وارد و به فروش می رسانند ؛ دستگیری اعضای این باند پیگیری شد .

وی گفت : با تلاش مأموران و اطلاع از این که اعضای باند با وارد کردن مواد محترقه قصد توزیع آن را در شهر دارند تعقیب و مراقبت افراد مرتبط با آن ها آغاز شد که در چهار عملیات ضربتی شش تن از اعضای باند دستگیر شدند .

سرهنگ موسوی تصریح کرد : از این افراد بالغ بر ۳۷ هزار و ۵۰۰ عدد انواع ترقه و مواد محترقه کشف شد.

کد مطلب 3932673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه