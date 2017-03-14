  1. استانها
  2. تهران
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۳

فرماندار پردیس مطرح کرد؛

دعوت از نخبگان فرهیخته و دلسوز برای حضور فعال در انتخابات

دعوت از نخبگان فرهیخته و دلسوز برای حضور فعال در انتخابات

پردیس- فرماندار پردیس گفت: از افراد ولایتمدار، نخبگان، اندیشمندان، متخصصین فرهیخته، دلسوز و متقی تقاضا داریم در این انتخابات حضوری فعال داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز مرتضی حیدری در جمع خبرنگاران در خصوص بخشنامه ستاد انتخابات کشور مبنی بر انجام پیش ثبت‌نام کاندیداهای شهر و روستا در دفاتر پیشخوان دولت، اظهار داشت: داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند در دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی گفت: فرآیند ثبت‌نام با توجه به اطلاعات وسیعی که باید اخذ شود نیازمند صرف زمان زیادی است.

حیدری افزود: بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی به دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ رجوع کنند این بررسی‌ها و وصول نتیجه با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

فرماندار پردیس تاکید کرد: افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، از روز سه شنبه ۲۴ الی ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ به دفاتر پیشخوان مراجعه و نسبت به پیش ثبت‌نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از افراد ولایتمدار، نخبگان، اندیشمندان، متخصصین، فرهیخته، نخبه، دلسوز و متقی تقاضا داریم در این انتخابات حضوری فعال داشته باشند.

حیدری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: افراد پاک و سالم نگذارند این فرصت به دست افراد کم سواد، کم تجربه و یا خدایی ناکرده کم خرد بیافتد، حضور کاندیداهای ولایت مدار مایه افتخار برای همه ما و باعث عزت و آبادانی برای شهرستان پردیس خواهد شد.

کد مطلب 3932674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها