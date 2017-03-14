دعوت از نخبگان فرهیخته و دلسوز برای حضور فعال در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز مرتضی حیدری در جمع خبرنگاران در خصوص بخشنامه ستاد انتخابات کشور مبنی بر انجام پیش ثبت‌نام کاندیداهای شهر و روستا در دفاتر پیشخوان دولت، اظهار داشت: داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند در دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی گفت: فرآیند ثبت‌نام با توجه به اطلاعات وسیعی که باید اخذ شود نیازمند صرف زمان زیادی است.

حیدری افزود: بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی به دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ رجوع کنند این بررسی‌ها و وصول نتیجه با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

فرماندار پردیس تاکید کرد: افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، از روز سه شنبه ۲۴ الی ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ به دفاتر پیشخوان مراجعه و نسبت به پیش ثبت‌نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از افراد ولایتمدار، نخبگان، اندیشمندان، متخصصین، فرهیخته، نخبه، دلسوز و متقی تقاضا داریم در این انتخابات حضوری فعال داشته باشند.

حیدری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: افراد پاک و سالم نگذارند این فرصت به دست افراد کم سواد، کم تجربه و یا خدایی ناکرده کم خرد بیافتد، حضور کاندیداهای ولایت مدار مایه افتخار برای همه ما و باعث عزت و آبادانی برای شهرستان پردیس خواهد شد.