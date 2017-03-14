مردم منتظر تحول در ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی ظهر امروز در مراسم تجهیز ناوگان تاکسیرانی اهواز به خودروهای پلاک اروندی با تأکید بر لزوم سهولت در تردد مردم در اهواز گفت: مسئله ناوگان حمل و نقل عمومی مورد مهم و خواست همه مردم است.

وی ادامه داد: نزدیک به ۱۶۷ اتوبوس نوسازی کردیم ولی در حوزه تاکسیرانی واقعا با ورود ماشین های اروندی به استان خوزستان، همه منتظر تحول در ناوگان تاکسیرانی شهر هستند.

موسوی با اشاره به اینکه بحث های زیادی در ارتباط با ناوگان تاکسیرانی و خودروهای اروندی وجود داشت، گفت: مردم خوزستان و به ویژه مردم اهواز دیگر به جای اینکه برای انجام کارهای خودورهای اروندی خود در همین مرکز اهواز کارهای خود را انجام می دهند. این مرکز با همت استاندار خوزستان و بخش خصوصی به ویژه پیگیری های معاونت اقتصادی استانداری راه اندازی شده است.

شهردار اهواز اظهار کرد: با ورود این خودروها از این به بعد به ورود بیشتر خودروها اقدام و تعداد ورود آنها را افزایش می دهیم.

وضعیت تاکسیرانی و اتوبوسرانی در شان مردم اهواز نیست

کاظم سواری یکی از اعضای شواری شهر اهواز نیز در این مراسم اظهار کرد: در شورای شهر همیشه بر آن بودیم که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی فرودگاه، راه آهن، شهری و بی سیم را از ماشین های فرسوده پاک کنیم و این حق مردم ایران است.

وی افزود: در بحث تاکسیرانی و اتوبوسرانی نتوانستیم آن چیزی که در شأن مردم اهواز باشد را انجام بدهیم اما نسبت به گذشته، گام های خوبی برداشته شده است. ناوگان اتوبوسرانی بسیار فرسوده و با تعداد کم خودرو است و انتظار حمایت استاندار در این زمینه را داریم.

سواری تصریح کرد: در بحث اتوبوسرانی مشکل ما تحریمی بوده که موفق به انجام واردات ماشین ها نبودیم.

عضو شورای شهر اهواز خطاب به استاندار گفت: برای رانندگان اتوبوس و رانندگان تاکسی نیز جلساتی را برگزار کنید چون یک سری مشکلاتی دارند که با اهتمام ویژه شما قابل حل خواهند بود. سربازان اول خدمات عمومی این رانندگان هستند.

سواری بیان کرد: شهرداری توان پرداخت چهار درصد حق بیمه رانندگان اتوبوسرانی را ندارد که امیدواریم در این زمینه هم عنایت ویژه مسئولان اجرایی را شاهد باشیم.