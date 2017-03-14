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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر:

انفجار مواد محترقه در اسلامشهر ۲ نفر را مصدوم کرد

انفجار مواد محترقه در اسلامشهر ۲ نفر را مصدوم کرد

اسلامشهر- مدیر عامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر از انفجار مواد محترقه در اسلامشهر و مصدوم شدن ۲ نفر در این رابطه خبر داد.

حیدر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دو جوان در اسلامشهر بر اثر انفجار مواد محترقه آسیب دیدند افزود: عصر امروز دو مرد جوان در شهرستان اسلامشهر مشغول آماده سازی مواد محترقه بودند که متاسفانه این مواد در دستان آن ها منفجر می شود.

وی افزود: این انفجار در منزل آن ها اتفاق می افتد و انگشت یکی از مصدومین دچار آسیب شدید بر اثر ضربه شده است.

ابراهیمی ادامه داد: پوست مصدوم دیگر نیز دچار سوختگی شد که بلافاصله ماموران آتش نشانی در محل حادثه حضور یافتند و عملیات رها سازی این دو مصدوم انجام شد.

وی گفت: پس از رهاسازی این دو مصدوم تحویل اورژانس داده شد و به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 3932683

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