  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد:

ارسال روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلف رانندگی به رانندگان

ارسال روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلف رانندگی به رانندگان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص سامانه ارسال پیامک تخلفات به صورت آنی و تائید شده نهایی گفت: روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلفات حادثه‌ساز به رانندگان ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار اظهار داشت: از تاریخ ۲۳ دی ماه تخلفات رانندگی بعد از تائید نهایی به شماره تماس رانندگان ارسال می‌شود.

وی افزود: همچنین برای اثربخشی مطلوب و اطلاع‌رسانی سریع به شهروندان از تاریخ ۹ اسفند ماه ارسال پیامک آنی ویژه تخلفات حادثه‌ساز به رانندگان راه‌اندازی شده و طی آن روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلفات حادثه‌ساز به رانندگان ارسال می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در خصوص اصلاح اطلاعات، آدرس و شماره تماس مالکان خودرو گفت: مالکان خودروها می‌توانند از طریق سایت www.rahvar۱۲۰.ir و تکمیل فرم مشخصات یا با مراجعه حضوری به واحدهای شماره‌گذاری یا دفاتر پلیس۱۰+ نسبت به اصلاح مشخصات خود از جمله آدرس و شماره تماس اقدام کنند.

کد مطلب 3932685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه