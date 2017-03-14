ارسال روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلف رانندگی به رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار اظهار داشت: از تاریخ ۲۳ دی ماه تخلفات رانندگی بعد از تائید نهایی به شماره تماس رانندگان ارسال میشود.
وی افزود: همچنین برای اثربخشی مطلوب و اطلاعرسانی سریع به شهروندان از تاریخ ۹ اسفند ماه ارسال پیامک آنی ویژه تخلفات حادثهساز به رانندگان راهاندازی شده و طی آن روزانه ۱۵ هزار پیامک تخلفات حادثهساز به رانندگان ارسال میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در خصوص اصلاح اطلاعات، آدرس و شماره تماس مالکان خودرو گفت: مالکان خودروها میتوانند از طریق سایت www.rahvar۱۲۰.ir و تکمیل فرم مشخصات یا با مراجعه حضوری به واحدهای شمارهگذاری یا دفاتر پلیس۱۰+ نسبت به اصلاح مشخصات خود از جمله آدرس و شماره تماس اقدام کنند.
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