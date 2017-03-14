۳۷طرح جنگلانه و آبخیزداری استان سمنان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان بعداز ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران همیار طبیعت در جمع اصحاب رسانه ضمن تاکید براینکه رسانه های می توانند با انعکاس اخبار مبنی بر عدم تخریب جنگل ها و مراتع به فرهنگ سازی کمک شایانی کنند، ابراز داشت: یکی از عمده برنامه های انجام شده طی سالجاری مشارکت سازمان های مردم نهاد در کاشت درخت و بذر پاشی در مناطق هدف است که امیدواریم با همکاری منابع طبیعی و رسانه ها این امر در سال آتی نیز تداوم پیدا کند.

وی افزود: باتوجه به ایام پیک سفر و استفاده عموم از مراتع و جنگل ها این ضرورت احساس می شود که بر نظارت و پایش ۳.۶درصدی جنگل ها افزوده شود لذا ماموران امدادی جنگل ها و مراتع طی ایام نوروز در ۱۵پایگاه امداد جنگل ها و مراتع مستقر هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هدف از استقرار پایگاه های امداد را در جنگلها و مراتع جلوگیری از تخریب عرصه های عمومی عنوان کرد و ابراز داشت: باتوجه به افزایش تردد در محورهای جنگلی استان و توقف در عرصه های طبیعی این بیم وجود دارد که سهوا یا عمدا طبیعت مورد آسیب قرار گیرد لذا استقرار این پایگاه ها می تواند در صیانت و حفاظت از مراتع و جنگل ها ما را یاری کند.

حیدریان در ادامه تصریح کرد: از مسافران نوروزی تقاضا داریم چنانچه با مواردی مانند قاچاق چوب تاغ و یا آتش سوزی مواجه شدند مراتب را بلافاصله با شماره ۱۵۴۰و یا پاسگاه های بین راهی و نیروهای امدادی در میان بگذارند تا نسبت به رفع آن در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه سالانه میزبان میلیون ها زائر از سراسر کشور به استان سمنان هستیم لذا از مسافران تقاضا داریم نسبت به تمیز نگه داشتن محیط زیست حساس باشند چراکه طبیعت را به امانت از دیگران به ارث بردیه ایم و باید با دقت از آن صیانت کرد تا بتوانیم میراث دار خوبی برای فرزندان آینده کشور باشیم.

در این نشست خبرگزاری مهر استان سمنان به عنوان رسانه برتر حوزه اطلاع رسانی منابع طبیعی تقدیر شد.