کارآفرینی راه توسعه روستاهاست/نقش هرمزگان در تامین امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از کشاورزان نمونه استان هرمزگان با تبریک فرا رسیدن سال نو و ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) و حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب با اشاره به اهمیت مقوله توسعه کارآفرینی در روستاها اظهار داشت: راه توسعه روستاهای کشور توجه به مقوله مهم کارآفرینی در این مناطق است.

رئوفی افزود: کشاورزی در ایران از پتانسیل های بالایی برخوردار است و از رکن های اساسی اقتصاد کشور به شمار می رود و بخش مهمی از اشتغال کشور را این بخش مهم شامل می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با گلایه از عدم توجه مناسب به مقوله کار آفرینی در روستاهای کشور، تصریح کرد: به دلیل عدم توجه به مباحث کار آفرینی و خلاقیت در روستاها با آمار بیکاری در این مناطق روبرو هستیم .

رئوفی اضافه کرد: کار آفرینی موتور محرکه و عنصر اساسی توسعه کشور هاست و راهبردی های که تاکنون برای رشد و توسعه روستاها در کشور پیاده سازی شده خیلی به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی به چالش و موانع رشد و توسعه روستاها اشاره کرد و در این رابطه افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته در جهان مناطق روستایی با چالش های روز افزونی همچون قیمت پائین محصولات کشاورزی تولیدی ، افزایش هزینه های تولید محصولات ، تغییرات آب و هوایی ، نبود برنامه های حمایتی و نوسان بازار محصولات کشاورزی روبرو هستند که مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه روستاهاست.

رئوفی افزود: مدیران و برنامه ریزان به دنبال راه حل برای توسعه روستاها هستند و یکی از مدل های که در دنیا برای توسعه روستاها موفق عمل کرده است سرمایه گذاری در مقوله کارآفرینی در روستاها می باشد و این مدل به دنبال آن است که از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها جلوگیری و سطح کیفیت محصولات تولیدی را بالا رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد : امروز از اینکه در جمع کارآفرینان و تولید کنندگان بخش کشاورزی استان هستم افتخار می کنم و مایه مباهات است که مردم هرمزگان با توجه به شرایط خاص آب وهوایی استان نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارند